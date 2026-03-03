Strappa una collanina a una donna e poi scappa, ma un vigile urbano in borghese lo blocca e lo arresta

Aveva appena strappato la collanina d’oro a una donna 46enne di nazionalità cinese per strada, ma prima di riuscire a scappare il rapinatore, un cittadino marocchino di 43 anni, è stato fermato in via Mameli, all’angolo con via Lanino, a pochi passi dal Cottolengo, da un agente della Polizia Locale in borghese e arrestato.

Tutto è successo nei giorni scorsi. L’agente della Polizia Locale era in servizio a borgo Dora per alcuni controlli, quando ha sentito una donna urlare e ha notato un uomo che correva verso via Lanino. Ha iniziato inseguirlo ed è riuscito a fermarlo. Tra l’agente e il rapinatore c'è stata anche una breve colluttazione, poi sono scattate le manette. L’agente è riuscito a tenerlo fermo anche se l’uomo continuava a divincolarsi per cercare di sfuggire. L’aiuto di alcuni passanti presenti al mercato è stato fondamentale perché hanno aiutato l’agente fino all’arrivo delle pattuglie. Il ladro ha anche cercato di liberarsi di diverse bustine di hashish che aveva nelle tasche, ma l’agente se n’è accorto e ha recuperato le sostanze stupefacenti.

La donna, vittima del furto, ha raccontato cosa fosse successo poco prima. L’uomo le si era avvicinato mentre lei camminava sul marciapiede e l'aveva aggredita per strapparle dal collo la collanina che, purtroppo, solo in parte è stata recuperata perché spezzata in più parti al momento dello scippo.

Il rapinatore è stato arrestato per furto con strappo, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasportato alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.