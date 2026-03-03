Liquida Photofestival approda al Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri

La V edizione di Liquida Photofestival è pronta a partire: dal 17 al 19 aprile 2026 il festival dedicato alla fotografia contemporanea approda al Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, inaugurando una nuova fase del proprio percorso. Prodotto da PRS Srl Impresa Sociale e con la direzione artistica di Laura Tota, Liquida continua la sua esplorazione delle molteplici forme espressive dell’immagine contemporanea.

Nella sua V edizione, Liquida Photofestival conferma la propria vocazione alla scoperta e valorizzazione dei nuovi talenti della fotografia contemporanea, in ambito nazionale e internazionale, aprendo, come consuetudine, un confronto attivo tra artisti, curatori, editor e professionisti del settore. La fotografia è oggi malleabile, fluida, appunto “liquida”, resa così non solo dalla tecnologia, ma dal nuovo approccio dettato dalla società: individui che diventano prosumer (produttori e consumatori), immersi in un nuovo tipo di relazione tra sé e gli altri. Liquida si presenta come festival in cui l’immagine scorre, assecondando il sentiero di un fiume a volte impetuoso, a volte docile, ma mai uguale a se stesso.

LA LOCATION

Dopo aver ospitato l’edizione 2025 di Paratissima, il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri accoglierà anche la quinta edizione di Liquida Photofestival. Nel cuore del centro storico del comune alle porte di Torino, il complesso neoclassico – tra giardini, cortili interni, logge e sale luminose – diventa il nuovo scenario del festival, ospitando i progetti di autori emergenti nazionali e internazionali, insieme a talk e incontri con professionisti del settore editoriale.

IL TEMA: LEARNING AND UNLEARNING - (RI)SCRIVERE LE REGOLE

È proprio a partire dalla destinazione storica del luogo, da sempre orientato alla funzione formativa e di trasmissione di modelli condivisi di comportamento, che nasce il confronto tra storia e contemporaneità su cui si fonda il tema di questa V edizione: “Learning and Unlearning - (ri)scrivere le regole”.

Negli spazi del Real Collegio l’educazione non riguardava soltanto le conoscenze, ma anche abitudini, gesti e aspettative: un insieme di regole implicite attraverso cui orientare il proprio posto nella società. Il tema scelto dal festival pone dunque una riflessione su come, nella società contemporanea, si stiano ridisegnando quei modelli considerati “normali” attraverso l’affermazione della propria identità. Se un tempo i percorsi personali erano tracciati da un cammino comune e convenzionale, oggi l’esperienza individuale riscrive le regole, trasformando i canoni e affermando una nuova “normalità” fatta di famiglie non convenzionali, percorsi lavorativi discontinui, appartenenze culturali plurali e comunità costruite per affinità.

Liquida Photofestival mette in dialogo queste trasformazioni con il luogo che lo ospita. Mostre, libri e incontri non propongono modelli alternativi né soluzioni, ma occasioni di rilettura: nuovi modi di osservare ciò che diamo per acquisito. Imparare e disimparare - come suggeriva il futurologo Alvin Toffler - non significa rifiutare ciò che si è ricevuto, ma reinterpretarlo quando il contesto cambia. Riscrivere le regole non vuol dire cancellarle, ma trasformarle nel tempo, attraverso le pratiche quotidiane del vivere insieme.

Per la sua quinta edizione, non manca il consueto appuntamento con EdiTable, la sezione dedicata all’editoria. La sezione accoglierà una serie di pubblicazioni in linea con il tema dell’edizione, selezionate da Vittoria Fragapane – Book editor della casa editrice elvetica ArtPhilein -. Il pubblico potrà sfogliare e consultare le pubblicazioni e i magazines da collezione.

LIQUIDA EXHIBITION - CANDIDATURE APERTE FINO ALL’8 MARZO

Sono ancora aperte le candidature per Liquida Exhibition 2026, tutte le informazioni utili al link: www.paratissima.it/liquida-exhibition-2026.

Liquida Exhibition è la sezione espositiva del festival interamente dedicata ai nuovi talenti della fotografia contemporanea. In linea con la vocazione di Liquida Photofestival di dar voce e spazio alle nuove generazioni di autori, la call nasce per offrire a ciascun fotografo selezionato uno spazio espositivo dedicato all’interno del programma ufficiale. La Direzione Artistica affiancherà ogni fotografo in modo concreto e strutturato, studiando un layout espositivo capace di valorizzare il proprio progetto attraverso l’allestimento e un lavoro dedicato di editing e progettazione. Non mancheranno la promozione online e offline con interviste dedicate e colloqui con gli esperti del settore mirati a una crescita professionale concreta.

Diversi i premi in palio per gli autori della sezione exhibition, tra cui esposizioni in fiere d’arte, mostre personali e progetti espositivi open-air.

Nelle prossime settimane verranno svelati nuovi dettagli e l’intero programma della quinta edizione di Liquida Photofestival. Liquida si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti della fotografia, un luogo di incontro e confronto in cui il linguaggio visivo si fa strumento di ricerca, narrazione e memoria.