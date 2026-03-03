Bilancio VSME: la sostenibilità “a misura di PMI” che risponde al mercato e rafforza la competitività

Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata una leva concreta di business, ma per molte PMI l’idea di “fare ESG” si scontra con una percezione diffusa: rendicontare è complesso, richiede tempo, dati e competenze. È proprio per colmare questo gap che nasce il VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), lo standard volontario pensato per le PMI non quotate che vogliono comunicare in modo credibile le proprie performance di sostenibilità, senza subire l’onere dei framework più articolati.

La svolta è arrivata quando la Commissione Europea ha adottato una Raccomandazione dedicata alla rendicontazione volontaria di sostenibilità per le PMI, indicando lo standard VSME sviluppato da EFRAG come riferimento per chi desidera riportare informazioni ESG in modo proporzionato e coerente con il quadro europeo.

Perché il VSME conta anche se non sei obbligato dalla CSRD

È vero: la CSRD impone obblighi soprattutto a grandi imprese e quotate. Ma la pressione della sostenibilità si trasferisce rapidamente lungo la catena del valore: clienti strutturati, gruppi industriali e istituti finanziari chiedono sempre più spesso dati ESG a fornitori e partner. In pratica, molte PMI non devono “rendicontare per legge”, ma devono rispondere al mercato.

Qui il VSME diventa strategico perché ha un obiettivo chiarissimo: ridurre la frammentazione delle richieste. La Commissione, infatti, punta a un formato unico e comparabile, così da evitare che una PMI debba compilare ogni volta questionari diversi per clienti o banche. In altre parole: meno duplicazioni, meno costi, più chiarezza.

ESG, ma in modo essenziale e operativo

Il VSME non inventa nuove “dimensioni”: lavora sugli stessi tre pilastri E-S-G. La differenza è nel modo in cui li traduce: con un linguaggio più vicino alla realtà delle PMI e con indicatori comprensibili, utili e concretamente applicabili.

Nel concreto, il modello porta l’impresa a mettere ordine su temi come consumi energetici, emissioni e gestione dei rifiuti, ma anche salute e sicurezza sul lavoro, inclusione e benessere delle persone, fino a governance, etica, gestione dei rischi e obiettivi di miglioramento. È un documento, sì, ma soprattutto un metodo di autovalutazione e una base per decidere “cosa migliorare” e “come misurarlo”.

Un modello modulare per crescere per gradi

Un altro vantaggio chiave è la logica “progressiva”. Il VSME prevede una struttura modulare (con una parte base e una più completa), che permette a un’azienda di iniziare in modo snello e poi ampliare il livello di dettaglio quando la maturità interna cresce.

Questo rende il VSME particolarmente adatto a chi vuole evitare due estremi: da un lato il rischio di fare “solo comunicazione” senza dati solidi; dall’altro il rischio di impostare un progetto troppo pesante e difficile da mantenere nel tempo.

Il percorso consulenziale: come B&P Consulting accompagna le PMI sul VSME

Per molte PMI, il vero ostacolo non è la volontà: è il “come si fa” in modo ordinato, senza bloccare l’operatività. In questo, B&P Consulting propone un affiancamento strutturato che trasforma lo standard in un percorso pratico.

Si parte da una analisi preliminare ESG con raccolta dati guidata e mappatura degli impatti; poi si coinvolge il management con interviste e workshop per definire priorità e temi rilevanti. A quel punto si passa alla compilazione del modello VSME e alla redazione del bilancio VSME in un formato comunicativo, utile anche verso clienti e istituti finanziari. Il passaggio decisivo, però, è quello che spesso manca: la definizione di obiettivi di miglioramento e di un piano d’azione misurabile, così che il bilancio non resti un documento “statico”, ma diventi un driver di competitività.

VSME: la sostenibilità accessibile che conviene alle PMI

Il VSME è, in sintesi, una porta d’ingresso credibile alla sostenibilità per le PMI italiane: proporzionato, riconoscibile, coerente con l’impianto europeo e soprattutto utile per stare al passo con clienti, banche e filiere sempre più orientate alla trasparenza.

Per chi vuole trarne un vantaggio reale, l’affiancamento di un partner esperto fa la differenza.

