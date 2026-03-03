La rivoluzione del Fitness a Nichelino: arriva la palestra "ricaricabile"

Quante volte hai pagato un intero mese di palestra per poi riuscire ad andarci solo una manciata di volte? È una frustrazione comune, ma a Nichelino le regole del gioco sono cambiate. Nasce SMART 24/24 - Time Intelligent Workout, l’unica realtà sul territorio che introduce il concetto di "palestra ricaricabile".

Allenati quando vuoi, paga solo quando ti alleni

Il concetto è semplice quanto rivoluzionario: basta costi fissi legati al calendario. Con il sistema ricaricabile, compri solo i minuti che passi effettivamente ad allenarti. È la soluzione ideale per chi ha una vita frenetica e vuole ottimizzare ogni centesimo investito nella propria forma fisica.

Ecco cosa rende SMART 24/24 un'esperienza unica:

Zero sprechi di denaro: il tuo credito non scade se non lo usi. paghi per l'uso effettivo, rendendo il fitness finalmente democratico e personalizzato.

il tuo credito non scade se non lo usi. paghi per l'uso effettivo, rendendo il fitness finalmente democratico e personalizzato. Aperta 24H / 7 su 7: non importa se preferisci allenarti all'alba o nel cuore della notte; la palestra è sempre a tua disposizione, ogni giorno della settimana.

non importa se preferisci allenarti all'alba o nel cuore della notte; la palestra è sempre a tua disposizione, ogni giorno della settimana. Sala pesi mai affollata: grazie a una gestione intelligente dei flussi, potrai dire addio alle attese estenuanti davanti ai macchinari.

grazie a una gestione intelligente dei flussi, potrai dire addio alle attese estenuanti davanti ai macchinari. Servizi inclusi: nonostante la flessibilità, non si rinuncia alla qualità. i corsi sono inclusi tutto il giorno e troverai sempre personal trainer disponibili per guidarti nel tuo percorso.

Un nuovo modo di intendere il tempo

Il motto del centro parla chiaro: "Perché pagare un mese se ti alleni solo quando hai tempo?". In un mondo dove il tempo è la risorsa più preziosa, SMART 24/24 si propone come il partner ideale per chi cerca un allenamento intelligente.

Se vivi o lavori a Nichelino e dintorni e cerchi un ambiente moderno, professionale e soprattutto flessibile, la palestra ricaricabile è la risposta che stavi aspettando.

Vieni a trovarci!

SMART TIW Palestra

Via Torino 407, Nichelino

Sito Web: tiw.fitness