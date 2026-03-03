Le leggende di Torino: storia, mistero e cronaca nera

Torino è una città che vive sospesa tra razionalità sabauda e fascinazione per l’ignoto. Non è un caso che tra le sue storie più celebri compaia lo smemorato di Collegno, vicenda giudiziaria che negli anni Venti trasformò un uomo senza memoria nel protagonista di uno dei più clamorosi casi di cronaca del Novecento italiano. Nel 1926, un individuo ricoverato nel manicomio di Collegno fu riconosciuto da una donna come il marito scomparso, il professor Giulio Canella.

Poco dopo, un’altra famiglia lo identificò invece come il tipografo torinese Mario Bruneri, pregiudicato. Il lungo processo che seguì, noto come “caso Bruneri-Canella”, divise l’opinione pubblica e la stampa nazionale, fino alla sentenza definitiva che stabilì l’identità dell’uomo in Bruneri. La vicenda resta ancora oggi oggetto di studi storici e giuridici.

Ma Torino è anche la città delle leggende urbane e dei racconti esoterici. Una delle teorie più note la vuole al centro del cosiddetto “triangolo della magia”, insieme a Lione e Praga per la magia bianca, e a Londra e San Francisco per quella nera.

Questa tradizione novecentesca, priva di basi storiche documentate ma radicata nell’immaginario popolare, individua in Piazza Statuto il vertice “oscuro” della città. Qui sorge il monumento al Traforo del Frejus, con una statua considerata da alcuni esoteristi una rappresentazione luciferina. In realtà il complesso celebra l’ingegno umano e il lavoro dei minatori caduti durante la costruzione del traforo ferroviario.

Poco distante dal cuore barocco della città si trova la maestosa Gran Madre di Dio, chiesa neoclassica affacciata sul Po. Secondo una leggenda diffusa soprattutto nel secondo

Novecento, le statue poste davanti alla scalinata indicherebbero la posizione del Santo Graal.

L’ipotesi nasce dall’interpretazione simbolica delle figure allegoriche della Fede e della Religione, ma non esistono documenti storici che colleghino il sito a reliquie templari. Il fascino della narrazione, tuttavia, continua ad attirare curiosi e appassionati di misteri.

Simbolo indiscusso dello skyline torinese, la Mole Antonelliana è a sua volta avvolta da racconti suggestivi. Progettata dall’architetto Alessandro Antonelli nel 1863 come sinagoga, divenne monumento nazionale dopo l’acquisizione da parte del Comune.

La sua costruzione, segnata da continui innalzamenti e difficoltà strutturali, alimentò l’idea di un edificio “sfidante il cielo”, tanto da generare nel tempo storie su presunte energie misteriose concentrate sotto la guglia. In realtà, la Mole è soprattutto un capolavoro di ingegneria ottocentesca e oggi ospita il Museo Nazionale del Cinema.

Tra le leggende più radicate nella memoria cittadina vi è quella del fantasma di Vittorio Amedeo II di Savoia, primo re di Sardegna. Secondo la tradizione, il sovrano — noto per il carattere inquieto e per l’abdicazione seguita da un tentativo di riprendere il trono — si aggirerebbe ancora nelle sale di Palazzo Reale di Torino. Non esistono prove storiche di apparizioni, ma la leggenda si inserisce nel più ampio filone delle storie di fantasmi legate alle residenze sabaude.

Un altro luogo spesso citato nei racconti misteriosi è la Porta Palatina, antica porta romana del I secolo d.C. Alcune narrazioni popolari parlano di presenze notturne e di antichi riti pagani legati all’area, ma si tratta di tradizioni prive di riscontri archeologici.

Ciò che è certo è che la Porta Palatina rappresenta una delle testimonianze meglio conservate dell’Augusta Taurinorum romana.

Le leggende torinesi, pur diverse per epoca e natura, condividono un tratto comune: nascono dall’incontro tra fatti reali e interpretazioni successive. Il caso dello smemorato di Collegno affonda le radici in una vicenda giudiziaria documentata; il “triangolo magico” deriva da correnti esoteriche novecentesche; le storie legate alla Gran Madre e alla Mole Antonelliana sono frutto di letture simboliche stratificatesi nel tempo.

Torino, con la sua architettura austera e la sua storia millenaria, continua così a essere terreno fertile per narrazioni che oscillano tra realtà e mito.

È proprio questa ambivalenza a renderla unica: una città capace di custodire archivi e sentenze, ma anche sussurri e racconti tramandati. E forse è questo il segreto del suo fascino più autentico.











