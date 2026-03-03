Servizio civile universale: 211 i posti in provincia di Torino

Un anno per mettersi alla prova, misurarsi con i bisogni concreti delle comunità e acquisire competenze spendibili. Il Servizio civile universale torna anche quest’anno con un nuovo bando che, sul territorio, coinvolge la Città metropolitana di Torino e gli enti da essa accreditati.

Nel complesso sono 211 i posti disponibili, di cui 75 riservati ai giovani con minori opportunità, (con ISEE in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro). I progetti attivati sono 11 e coprono ambiti differenti: assistenza (40 posti), protezione civile (7), biblioteche (72), ambiente (19), animazione culturale (28), scuole (25) e sportelli informativi (20). Sul piano territoriale, i posti sono 192 nel torinese, 13 nel territorio alessandrino e 6 nel biellese.

All’interno di questo quadro, la Città metropolitana di Torino è direttamente ente di accoglienza in sei progetti, ospitati nelle proprie strutture: “Blu sostenibile” presso il Dipartimento Ambiente e sviluppo sostenibile; “Ecosistema sostenibile” collegato al Dipartimento Viabilità e trasporti; “Giovani@Europe” con Europe Direct Torino; “Insieme per una protezione sostenibile” con l’Ufficio Comunicazione; “Pagine metropolitane” nella Biblioteca storica di via Maria Vittoria; “Tracciare orizzonti” con l’Ufficio Giovani.

La durata prevista per i progetti è di 12 mesi e l’assegno mensile è di 519,47 euro.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro le ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026. Possono candidarsi giovani tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni, cittadini italiani, di altri Stati dell’Unione europea oppure di Paesi extra UE con regolare soggiorno in Italia, che non abbiano riportato condanne nei casi indicati dal bando. Per alcuni progetti sono previsti requisiti aggiuntivi obbligatori.

Tutte le informazioni operative, le modalità di candidatura e le schede dettagliate dei singoli progetti sono disponibili nella pagina dedicata al Servizio civile universale sul sito della Città metropolitana di Torino: https://www.cittametropolitana.torino.it/node/1895