Collezionismo: a Grugliasco ritorna il PIM, l’evento mondiale delle schede telefoniche

Dal 17 al 19 aprile prossimi, presso il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco (TO) si terrà la terza edizione del PIM – Phonecards International Meeting, il più importante evento internazionale dedicato al mondo delle schede telefoniche e alla telefonia storica.
La manifestazione, che si svolgerà nel salone “La Nave” in via Tiziano Lanza 31, riunirà espositori e appassionati provenienti da numerosi Paesi, tra cui Sudafrica, Cina, Australia e gran parte dell’Europa, confermandosi come punto di riferimento globale per lo scambio di materiale collezionistico e per l’incontro tra esperti e appassionati.
L’edizione 2026 avrà un valore particolarmente simbolico, poiché celebrerà il 50° anniversario della nascita della scheda telefonica, una vera eccellenza del Made in Italy che ha segnato un’epoca e rivoluzionato le abitudini della comunicazione telefonica.
Per l’occasione, il programma prevede la partecipazione di realtà storiche e istituzioni di rilievo come la multinazionale torinese Urmet, SIDA e il Museo della Telefonia Pubblica di Alberi (PR), che contribuiranno a ripercorrere la storia e l’evoluzione di questo iconico oggetto.
L’organizzazione dell’evento è a cura del Worldwide Phonecards Collectors Club, associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 2024 con l’obiettivo di promuovere e rilanciare il collezionismo delle schede telefoniche, mettere in contatto i collezionisti e favorirne l’interazione.
Il momento più importante dell’anno è proprio l’organizzazione e la realizzazione del PIM, la più grande fiera mondiale dedicata esclusivamente ai collezionisti di schede telefoniche, con espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo che si riuniscono ogni anno ad aprile a Grugliasco (TO).
«Sono davvero felice e orgoglioso della creazione di questo evento di caratura internazionale – afferma Davide Gambardella, anima e presidente del Worldwide Phonecards Collectors Club – che ha trovato casa proprio in Piemonte, patria dell’innovazione nella telefonia domestica e nella comunicazione a livello nazionale».
Un momento centrale della manifestazione sarà l’asta di beneficenza in programma sabato 18 aprile alle ore 14, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Istituto di Candiolo – IRCCS, eccellenza torinese nella ricerca e cura oncologica. L’iniziativa conferma l’impegno del PIM nel sostenere progetti di valore sociale e scientifico.
Il PIM non si rivolge soltanto ai collezionisti più esperti: l’evento rappresenta anche un’occasione per i visitatori che desiderano rivivere gli anni Novanta e i primi Duemila, quando telefonare dalla cabina era un rito quasi quotidiano.
Molti partecipanti approfittano inoltre della presenza di specialisti per far valutare le proprie collezioni o materiali ritrovati o ereditati, riscoprendo così un pezzo della propria storia personale.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
Il pubblico potrà accedere:
- venerdì 17 aprile dalle 12 alle 18.30
- sabato 18 aprile dalle 10 alle 18.30
- domenica 19 aprile dalle 10 alle 17
L’evento sarà inaugurato ufficialmente venerdì 17 aprile alle ore 11.30 alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni.