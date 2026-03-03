Stupinigi, prende forma il nuovo studentato all'interno dei poderi della Palazzina di Caccia

Dopo mesi di polemiche e discussioni sul rilancio dell'area di Stupinigi, sta prendendo forma il nuovo studentato all'interno di uno dei poderi della Palazzina di Caccia. Un progetto finanziato dal PNRR e realizzato da Verde Mattone srl sotto la supervisione di Licia Cinardi, che punta a trasformare alloggi oggi sfitti in residenze per studenti.

"Nichelino sempre più universitaria"

"Si tratta di un intervento di riqualificazione che restituisce vita e funzione a un luogo identitario per il nostro territorio, valorizzando il podere nel rispetto della sua storia", ha sottolineato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. "Parliamo di circa 50 posti letto che andranno ad ampliare l’offerta abitativa per studenti, sostenendo il diritto allo studio e rendendo Nichelino sempre più attrattiva e connessa al sistema universitario metropolitano".

"Ora il prolungamento della linea 4"

Ma per il primo cittadino, oltre alla riqualificazione, è fondamentale rafforzare i collegamenti: "Per questo rilanciamo con determinazione il tema del prolungamento della linea 4, già inserito nel nuovo Piano Strategico e di sviluppo della Città Metropolitana su indicazione del Protocollo dei Sindaci del Distretto di Stupinigi - aggiunge Tolardo - Ora è il momento di accelerare il processo e trasformare la programmazione in realtà per garantire ai nostri giovani collegamenti efficienti e sostenibili verso i poli universitari e il resto dell’area metropolitana".