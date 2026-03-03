Al Piemonte oltre 5,5 milioni di euro per 24 nuovi progetti dal programma Alcotra

Il Piemonte è protagonista di 24 nuovi progetti finanziati dal Programma Interreg Francia-Italia ALCOTRA: 6 progetti singoli e 18 microprogetti che rafforzano la cooperazione tra Italia e Francia e portano sul territorio, in particolare nelle aree del Torinese e del Cuneese, oltre 5,5 milioni di euro (5.592.119,66 euro, di cui l’80% dal Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR e il 20% dallo Stato).

I progetti sono stati approvati dal Programma Interreg Francia-Italia ALCOTRA al termine della consultazione scritta del Comitato di sorveglianza.

I 6 progetti singoli rientrano nella prima finestra del 4° Bando, mentre i 18 microprogetti sono stati selezionati nell’ambito del 2° Bando dedicato all’obiettivo “Turismo e cultura” (O.S. 4.6).

«Questo risultato conferma la capacità del Piemonte di essere protagonista nella cooperazione europea – sottolinea l’assessore regionale Marco Gallo – Parliamo di oltre 5,5 milioni di euro che generano ricadute concrete sui territori, rafforzano i legami con la Francia e sostengono innovazione, ambiente, cultura e competitività delle nostre imprese».

6 PROGETTI SINGOLI: innovazione, sostenibilità e formazione tra Italia e Francia

I sei progetti singoli approvati vedono la partecipazione del Piemonte, con 23 beneficiari, di cui 3 nel ruolo di coordinatore, per un contributo complessivo di 4.917.341,41 euro.

I progetti singoli rappresentano il cuore strategico del programma: hanno un budget significativo (in media tra 1,5 e 2 milioni di euro ciascuno) e coinvolgono partenariati strutturati tra enti pubblici, università e centri di ricerca, imprese e organizzazioni del terzo settore.

«Non sono interventi simbolici – evidenzia l’assessore Gallo – ma progetti strutturati che incidono sullo sviluppo delle aree alpine. Innovazione tecnologica, transizione ecologica e formazione sono leve decisive per rendere i nostri territori più competitivi e più resilienti».

Le tematiche affrontate intercettano alcune delle principali sfide delle aree alpine, dalla transizione ecologica a quella digitale.

Sul fronte ambientale:

• RISK-CAP-RES, guidato dalla Regione Piemonte su una tematica strategica per il territorio, utilizza realtà immersiva e geoportali per sensibilizzare i cittadini all’autoprotezione dai rischi legati ai cambiamenti climatici.

• ALCOTRA 0Plastique punta alla tutela della biodiversità contrastando l’inquinamento da microplastiche e intervenendo su laghi e sentieri con tecnologie avanzate.

• AllIAnce-Eco ottimizza la raccolta dei rifiuti organici grazie all’intelligenza artificiale e all’istituzione di un Albo Compostatori Digitale.

Per lo sviluppo economico e occupazionale:

• Mieux+ sperimenta un modello di logistica urbana a basse emissioni per rafforzare la competitività delle PMI.

• TRAME affronta le crisi industriali e climatiche delle valli alpine promuovendo la “specializzazione intelligente” e formando lavoratori verso i nuovi mestieri verdi.

• ALPINE-STEM crea una rete tra atenei per superare gli ostacoli alla mobilità degli studenti nelle discipline scientifico-tecnologiche, istituendo laboratori permanenti di innovazione.

«L’Europa, quando intercettata con progettualità solide, diventa uno strumento potente di sviluppo locale – aggiunge l’assessore –. Il Piemonte dimostra di saper fare squadra con università, enti locali e imprese, trasformando i fondi europei in opportunità concrete».

Ripartizione territoriale per i progetti singoli

Città metropolitana di Torino

• 18 partner, di cui 2 capofila

• Partecipazione a 6 progetti

• 3.701.378,90 euro

Provincia di Cuneo

• 5 partner, di cui 1 capofila

• Partecipazione a 2 progetti

• 1.215.962,51 euro

18 MICROPROGETTI: cultura, memoria e turismo sostenibile per unire le Alpi

Accanto ai progetti strategici, il Piemonte partecipa a 18 microprogetti, sui 23 approvati, dedicati all’obiettivo “Turismo e cultura”. Coinvolti 20 beneficiari piemontesi, di cui 10 coordinatori, per un contributo complessivo di 674.778,25 euro.

I microprogetti, novità della programmazione 2021-2027, sono pensati per coinvolgere piccole realtà locali (Comuni, imprese, associazioni e ONG), attraverso procedure semplificate e con una forte dimensione territoriale.

«I microprogetti rappresentano un valore aggiunto importante – conclude l’assessore Gallo – perché permettono anche ai piccoli Comuni e alle associazioni di essere protagonisti della cooperazione europea. È così che si costruisce un’Europa vicina ai territori, capace di valorizzare cultura, memoria e turismo sostenibile nelle nostre vallate alpine».

Le arti performative diventano strumenti di coesione con Danza/Dansez!, Rizoma, GIOCONDA, TransMET-ART e CORPS ETRANGERS, che utilizzano teatro e danza per connettere generazioni e supportare le fragilità, mentre D’ACCORD e SINESTESIE rinnovano la fruizione musicale, dalla tradizione occitana alla classica per l'infanzia.

La memoria condivisa è al centro di Connextion Memorie (sulla persecuzione antiebraica), PONT (legami medievali) e Triobriga (identità brigasca), affiancati dal recupero dei saperi astronomici rurali (Entre Ciel et Terre) e dalle narrazioni sonore inclusive lungo la via della transumanza (NTP-CROSS).

In risposta alle sfide climatiche, SEPIM e Habitour ripensano l'accoglienza turistica e l'abitare montano, mentre Ci.Tu.Re., SCENA e ITA.C valorizzano i percorsi outdoor tra MTB, biodiversità e itinerari delle abbazie. Chiude il quadro Voici-voilà, dedicato alla formazione dei futuri progettisti culturali europei.

Risultati selezione microprogetti, ripartiti tra i 2 territori provinciali coinvolti (TO e CN).

Territorio della Città metropolitana di TORINO