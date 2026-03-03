Enzo Lupoli torna in Consiglio comunale a Collegno

Con l’entrata in Giunta di Giovanna Scarlata, che ha preso il posto di Silvia Ala dimessasi per motivi personali, si è liberato un posto in Consiglio comunale nelle file del Partito Democratico.

Data la rinuncia della prima non eletta, l’ex consigliera Maura Bulgarelli, rientra in Consiglio Comunale Enzo Lupoli. Classe 1971, agente di commercio, Lupoli ha già ricoperto tale ruolo nella precedente legislatura sotto la guida del Sindaco Francesco Casciano.

"Faccio i migliori auguri di buon lavoro – spiega il Sindaco Matteo Cavallone – al consigliere Lupoli. Sono sicuro che la sua esperienza e competenza ci saranno molto utili nel prosieguo della legislatura".