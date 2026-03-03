Ok unanime di Palazzo Lascaris all'OdG su "Non primo uso nucleare". Nicco: "Tutela della vita prima di tutto"

Via libera all’unanimità del Consiglio regionale del Piemonte all’ordine del giorno a sostegno del principio del “non primo uso” delle armi nucleari e della promozione di iniziative istituzionali per la riduzione del rischio nucleare.

“Un voto unanime che afferma un principio semplice e fondamentale: la tutela della vita viene prima di ogni logica di deterrenza – dichiara il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco –. In uno scenario internazionale segnato da tensioni crescenti, da nuovi conflitti, sostenere il ‘No First Use’ significa lavorare per ridurre il rischio di escalation e di errori irreversibili per l'umanità”.

Il documento impegna il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio, anche nella sua funzione di Presidente del Comitato regionale per i Diritti Umani e Civili, a mantenere alta l’attenzione sul tema nelle sedi istituzionali competenti, a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul disarmo e a trasmettere l’atto al Governo e al Parlamento.

“Nel solco dell’articolo 11 della Costituzione e nel ricordo delle tragedie di Hiroshima e Nagasaki – conclude Nicco – il Piemonte con questo atto ribadisce il proprio impegno per la pace, la cooperazione tra i popoli e la riduzione concreta del rischio nucleare”.