Addio barriere architettoniche e nuovi marciapiedi per 8 incroci a Torino: CRT investe quasi 2.7 milioni

Non solo buche. Grazie ad un investimento di quasi due milioni e 700mila euro, su 32 milioni totali messi a disposizione dalla Fondazione CRT per la sistemazione delle strade, il Comune di Torino riqualifica anche otto incroci cittadini.

Abbattimento delle barriere

Intersezioni individuate da Palazzo Civico dopo un confronto tra uffici tecnici, Circoscrizioni e cittadini. "Interveniamo su snodi specifici con un impegno particolare verso l’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità" ha spiegato l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.

Gli incroci

I lavori, che partiranno nei prossimi mesi, coinvolgeranno: l’incrocio tra corso Regina Margherita, via Principe Eugenio, corso Valdocco e via Cigna; l’incrocio tra via Cigna e via Cecchi; l’area tra via Maria Ausiliatrice, via Cigna e via Cottolengo; piazza Hermada con corso Quintino Sella e corso Gabetti; l’intersezione tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole; l’incrocio tra corso Sommeiller e corso Re Umberto; piazza Piero della Francesca; l’intersezione tra via De Sanctis e via Monginevro.

I lavori

Le opere prevedono il rifacimento dell’asfalto, la sistemazione dei marciapiedi e delle aree di sosta, l'efficientamento dello smaltimento della pioggia e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà inoltre completato l’adeguamento dei semafori e realizzati percorsi tattili per le persone con disabilità sensoriali.

L’investimento specifico per questo lotto di interventi è di 2.690.000 euro, interamente finanziato da Fondazione CRT, che si inserisce nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico “Torino Cambia - Spazi che uniscono”, che nei prossimi 18 mesi vedrà l’apertura di oltre 140 cantieri in tutta la città grazie a un investimento complessivo di 32 milioni di euro.