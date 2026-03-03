Maxi cantiere Baldissera, alle fermate del bus i cartelli per aiutare i cittadini a orientarsi

Arrivano i nuovi cartelli informativi alle fermate del bus di corso Venezia, nel quartiere interessato da tempo dal maxi cantiere di piazza Baldissera. Un intervento atteso dai residenti, che nei giorni scorsi avevano segnalato difficoltà nel comprendere deviazioni, spostamenti e nuove attivazioni delle linee del trasporto pubblico.

Ad inizio settimana è stato installato un pannello all’angolo tra corso Venezia e via del Ridotto, con l’indicazione delle linee in transito. Un passo avanti sul fronte dell’informazione all’utenza, in una fase particolarmente complessa per la viabilità della zona nord della città.

Le linee mancanti

Nonostante l’arrivo della nuova segnaletica, però, non mancano le criticità. Secondo quanto riferito dai cittadini, alla fermata transitano e fermano anche le linee 11 e 77 del Gtt, che non risultano indicate sul cartello appena posizionato.

Un’assenza che rischia di generare ulteriore confusione tra gli utenti, soprattutto tra anziani e persone meno abituate a consultare applicazioni digitali o aggiornamenti online.

Modifiche al trasporto pubblico

I disagi si inseriscono nel quadro più ampio delle modifiche alla rete dovute ai lavori di riqualificazione della piazza, un intervento da 7,5 milioni di euro che si concluderà nell’aprile 2026.

Oltre alle deviazioni delle linee 11, 77, 91 e N10, dal 2 marzo è entrata in funzione la nuova linea circolare B1, pensata per garantire un collegamento più agevole tra via Scialoja e l’area di piazza Baldissera, operativa dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 circa.

Nel frattempo, dalla consigliera di Torino Bellissima della Circoscrizione 5, Carmela Ventra, arriva l’invito a completare e aggiornare la cartellonistica, così da rendere davvero efficace l’obiettivo dichiarato: aiutare i cittadini a orientarsi in una fase di profondi cambiamenti per il trasporto pubblico locale.