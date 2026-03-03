Un contrassegno unico per le Ztl del Piemonte per gli agenti del commercio: la proposta della Lega verso il si

Creare un database unico per tutto il Piemonte, dove gli agenti di commercio possano registrare la targa del proprio veicolo ed accedere senza ulteriori permessi in tutte le Ztl dei diversi capoluoghi. Ad un anno e mezzo dall'avvio del dibattito, la proposta di legge del capogruppo regionale della Lega Fabrizio Ricca arriva in aula con l'obiettivo di essere approvata martedì prossimo.

Contrassegno unico

La richiesta è di creare un solo contrassegno regionale per le Zone a Traffico Limitato, per tutti quei professionisti obbligati quotidianamente a spostarsi in auto per mantenere rapporti commerciali con clienti e fornitori. Il Carroccio, con questo atto, ha raccolto le sollecitazioni della categoria che in Piemonte è corposa: sul territorio sono presenti circa 36mila agenti di commercio.

Database unitario

Che potranno beneficiare di un "tagliando" unico per accedere a tutte le Ztl presenti sul territorio regionale durante l'esercizio delle loro attività professionali. La Regione dovrà creare quindi un database unitario, dove i professionisti potranno registrare la targa del mezzo.

Il sistema deve consentire inoltre ai Comuni di rilasciare anche autorizzazioni temporanee per eventi ed attività straordinarie. Il tutto senza un ulteriore aggravio di costi per le amministrazioni comunali.

Una proposta sostenuta anche dagli altri gruppi del centrodestra, anche se la discussione è stata segnata da un botta e risposta nato da un'incomprensione.

L'incomprensione

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia Roberto Ravello, all'indirizzo del consigliere del PD Domenico Ravetti, ha infatti detto: "non vogliamo soffermarci su alcuni tentativi di strumentalizzazioni per cavalcare divisioni in maggioranza, soprattutto da parte di chi in questi due anni ci ha abituato a smentire e contraddire la linea dei partiti".

La consigliera della Lega Gianna Gancia, pensando fossero parole rivolte a lei, ha chiesto la parola per fatto personale: "Ritengo che il luogo deputato per parlare in modo democratico sia quest'aula. Se nel frattempo ritiene che quest'aula sia inutile alla discussione civile, allora chiudiamo il parlamentino: si fa solo la giunta". "Voglio davvero sapere se questa è la posizione di una persona che stimo: io rivendico una dignità della discussione dell'aula", ha concluso .