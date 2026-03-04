 / Attualità

Attualità | 04 marzo 2026, 07:45

Facebook e Instagram down, problemi tra ieri sera e stamattina

Problemi di accesso ai social di Meta a partire dalle 20 di martedì 3 marzo

Facebook e Instagram down oggi in Italia. Dalla serata di martedì 3 marzo, i due social Meta sono alle prese con problemi che impediscono agli utenti il regolare utilizzo delle piattaforme.

Su Facebook, in particolare, chi prova ad accedere viene accolto dal messaggio "Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto".

I problemi non sembrano limitati solo all'Italia: le segnalazioni si allargano ad altri paesi, europei e non.

redazione

