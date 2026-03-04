Uno dei carabinieri più longevi d'Italia vive nel Torinese e taglia il traguardo dei 104 anni

Il Vice Brigadiere in congedo Michele Melfa ha compiuto 104 anni ed ha festeggiato il lieto evento presso la sede dell’Associazione Carabinieri in congedo di Nichelino, alla presenza degli amici e del Comandante Provinciale di Torino, Generale di Brigata Roberto De Cinti, oltre ad esponenti della giunta di Nichelino, con la vicesindaca Carmen Bonino, gli assessori Francesco Di Lorenzo e Giorgia Ruggiero, oltre al presidente del Consiglio comunale Raffaele Riontino.

Nell’occasione al Brigadiere è stata consegnata una giberna in cristallo, offerta direttamente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di corpo d’Armata Salvatore Luongo, in segno di rispetto e ammirazione, esempio per tutti i militari dell’istituzione.

Il brigadiere Melfa, durante la Seconda Guerra Mondiale, come militare del Genio ferrovieri, ha preso parte alla spedizione italiana in Unione Sovietica, partecipando alla Battaglia di Stalingrado; poi, arruolatosi nell’Arma ha prestato servizio con la Brigata Mobile in Somalia, allora sotto il protettorato italiano, in Campania e in Piemonte, al Comando Stazione di Savigliano (CN) e al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Torino, raggiungendo la pensione nel 1977. Abita a Nichelino dal 1971.