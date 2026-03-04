In ‘Cammino per me&te’ lungo itinerari con arrivo a Cavour

Torna domenica 8 marzo ‘Cammino per me&te’, l’evento solidale che l’anno scorso ha visto più di 1.000 partecipanti e ha raccolto 7.000 euro di offerte raccolte. Ai Comuni già presenti nelle precedenti edizioni, Bagnolo Piemonte, Barge, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Macello e Osasco, si aggiungono Cercenasco, Vigone e Villafranca Piemonte.

Organizzato in collaborazione con i gruppi di cammino dei paesi e patrocinato da Asl To3 e Asl Cn1, l’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano, attraverso un’attività semplice come la camminata, non competitiva.

I partecipanti potranno scegliere tra 8 percorsi di diversa lunghezza, su un percorso pianeggiante, e 11 punti di partenza, tutti con possibilità di parcheggio, così da garantire a ciascuno un tracciato adeguato alle proprie possibilità, secondo i seguenti orari: a Cercenasco alle ore 8 in via Roma 6, alla Sala Associazioni; a Buriasco alle ore 8,05 in piazza Roma; a Villafranca alle 8,45 al Pala Bus Company; a Vigone alle 8,45 in piazza Clemente Corte; a Bibiana alle 9 in piazza San Marcellino; a Bricherasio alle 9 in piazza Giretti; a Barge alle 9,05 in via Crocetta 15; a Macello alle 9,05 a ‘Il Filo di Canapa’; a Bagnolo alle 9,20 in piazza Divisione Alpina Cuneense; a Cavour alle 10,15 al Gerbido in piazza Terzo Alpini; a Campiglione Fenile alle 10,15 in piazza Marchese Casimiro di San Germano.

Per i più allenati, Buriasco propone il percorso più lungo, di circa 18 chilometri; per chi preferisce una camminata più breve, Cavour offre un itinerario di 5 chilometri. Le strade interessate dalla camminata saranno normalmente aperte al traffico veicolare e lungo i percorsi saranno distribuiti tè caldo, biscotti e mele. Nei punti di partenza, nelle tappe intermedie e all’arrivo sono disponibili acqua, servizi igienici e abbeveraggio per gli amici a 4 zampe, ben accetti.

La meta finale sarà per tutti Cavour, con arrivo previsto in tarda mattinata, intorno alle 12,30, in piazza Solferino, all’Ala del Peso. Qui, ad attendere i partecipanti, sono previsti musica, momenti di intrattenimento e area food, grazie alla collaborazione delle Pro Loco, delle associazioni locali, dei produttori e degli sponsor del territorio.

Le offerte raccolte attraverso le iscrizioni, con un contributo minimo di 8 euro e gratis per gli under 13, saranno devolute in parti uguali alle strutture ospedaliere di Pinerolo e Savigliano, a sostegno di progetti dedicati alle donne e ai percorsi di cura più difficili che talvolta sono chiamate ad affrontare.

Per agevolare il rientro sarà attivo un servizio navetta gratuito. Tutti i dettagli e le mappe dei percorsi sono disponibili al seguente link.

L’iscrizione è obbligatoria entro il 5 marzo nei punti selezionati da ogni Comune: Tabaccheria Badellino Fabrizio o Tabaccheria Gioele 2020 a Bagnolo, Ufficio Turistico o ‘Non solo tabacchi’ a Barge, Bottega Effedi a Bibiana, Tabaccheria Peirone a Bricherasio, Tabaccheria di Martina e Laura a Buriasco, Minimarket Tabaccheria Europa a Campiglione Fenile, Centro Copie a Cavour, Tabaccheria Cappa a Cercenasco, Bar Trattoria dei Cacciatori a Garzigliana, Alimentari Barbara a Macello, Caffè Vecchia Posta a Osasco, Tabaccheria Bocco a Pinerolo, Tabaccheria Partiti a Vigone ed Edicola Edicolando a Villafranca.