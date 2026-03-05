Giovani, si ampliano le opportunità di protagonismo. Torino al lavoro per nuovi spazi

Con l’avviso pubblico 3/2025 la Circoscrizione 3 ha messo a bando la concessione pluriennale dei locali di corso Ferrucci 65 e 67, sede del Centro di Protagonismo giovanile 3.65, attualmente gestito dall’associazione Comala. Il bando prevedeva che gli spazi fossero destinati a Centro di Protagonismo Giovanile, con attività rivolte alle ragazze e ai ragazzi e coerenti con il manifesto della rete “To&Tu”, dedicate alle culture giovanili, all’inclusione e all’accoglienza, oltre a un insieme di attività obbligatorie per il concessionario.

Alla scadenza del bando erano arrivate due proposte: quella di Social Innovation Teams Italia APS, capofila di una costituenda Associazione Temporanea di Scopo composta da otto realtà del terzo settore (Area G ets, Associazione Nessuno aps, Eufemia aps, Il Tiglio ets aps, Misteria aps, Si può fare aps, Zero Waste Italy) e quella dell’associazione culturale Comala ets.

Le proposte sono state valutate da una commissione tecnica, che ha attribuito un punteggio maggiore alla cordata guidata da Social Innovation Teams Italia APS. L’esito della valutazione è stato successivamente esaminato dal gruppo di lavoro interdivisionale della Città di Torino e formalizzato con una determina dirigenziale, atto amministrativo che riporta i punteggi assegnati e definisce la graduatoria dalla quale prende avvio il percorso amministrativo che, in assenza di cause ostative, può portare all’assegnazione formale degli spazi.

Oggi la Città di Torino ha ricevuto una lettera formale da parte della cordata Ferrucci Hub in cui le associazioni che la compongono esprimono la volontà di portare avanti il progetto e il modello innovativo proposto, aprendo alla possibilità di realizzarlo anche in uno spazio alternativo rispetto ai locali di corso Ferrucci. Nella comunicazione viene proposto alla Città un percorso condiviso per individuare una sede alternativa in cui sviluppare le attività descritte nella proposta progettuale, dichiarando la disponibilità – qualora si individuasse tale soluzione – a rinunciare all’aggiudicazione degli spazi di corso Ferrucci.

La disponibilità manifestata dalla cordata apre la possibilità di avviare un percorso che consenta di valorizzare pienamente il progetto Ferrucci Hub individuando nuovi spazi per il suo sviluppo, ampliando al contempo l’offerta cittadina dei Centri di Protagonismo Giovanile e aprendo alla prosecuzione dell’esperienza di Comala. La Città ha preso atto della comunicazione e ha dato disponibilità ad intraprendere il percorso di individuazione.

“La disponibilità espressa dalla cordata Ferrucci Hub rappresenta un’opportunità importante per ampliare e rafforzare la rete degli spazi dedicati alle ragazze e ai ragazzi della nostra città. Le proposte progettuali presentate nell’ambito del bando sono entrambe di grande valore, come certificato dal lavoro della commissione tecnica che le ha valutate” dichiara il sindaco Stefano Lo Russo. “L’obiettivo dell’amministrazione è accrescere i luoghi di protagonismo giovanile e aumentare le opportunità di partecipazione, aggregazione e crescita per i giovani torinesi. In questa prospettiva, la possibilità di sviluppare il progetto Ferrucci Hub in uno spazio alternativo consente di immaginare un sistema ancora più ricco di centri e attività, valorizzando al tempo stesso le esperienze già attive sul territorio e garantendo continuità ai percorsi avviati”.

“Favorire aggregazione e protagonismo giovanile è al centro della nostra azione amministrativa – spiega l’assessora alle Politiche Giovanili Carlotta Salerno –; c’è un rapporto di grande collaborazione e dialogo costante con i Centri Giovanili e soprattutto un grande rispetto per il lavoro che svolgono. Quello che ci proponiamo di fare è di lavorare per sostenere, valorizzare e accrescere ulteriormente un’offerta già variegata, aperta, eterogenea, inclusiva. Esperienze storiche si rafforzano, esperienze nuove nascono: una città di luoghi aperti, fruibili, vivi per le e i giovani”.