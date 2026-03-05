Famiglie rom in via Frejus, blitz della Polizia Locale

Intervento della Polizia Locale questo pomeriggio in via Frejus, dove sono in costante aumento i problemi di convivenza tra i nomadi ed i residenti, che da tempo esasperati denunciano episodi di degrado.

Blitz della Municipale

Verso le 15 gli agenti hanno effettuato un blitz nel cuore di Cenisia, dove erano presenti diverse famiglie rom presenti nella strada, formate da adulti e bambini. Negli scorsi uomini donne, uomini e bambini sono stati immortalati spesso a rovistare nei sacchi della spazzatura dei bidoni che sono lasciati all'esterno, contribuendo ulteriormente al degrado dell’area.

Sul tema è intervenuto negli scorsi giorni anche il sindaco Stefano Lo Russo in radio. I problemi di convivenza con i rom, aveva spiegato, "vanno ben oltre il decoro: in diversi casi sono persone pregiudicate".