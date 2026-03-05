Surroga dei coordinatori e linee guida, 4 ore di Consiglio e poi l'ennesimo rinvio

E’ finito dopo quattro ore e un nulla di fatto che lascia molti insoddisfatti. Un altro Consiglio della 2 estenuante condito, per lo più, da capigruppo e riunioni carbonare di maggioranza e opposizione. Ma senza esito: alle 22.30 il presidente Luca Rolandi si è trovato nella condizione di alzare bandiera bianca senza l'approvazione delle linee guida (posticipate al 10 marzo) e senza la surroga dei coordinatori di Quinta e Sesta commissione.

Tra surroga e rimpasto di Giunta

Intanto l'atto sulla delibera del rimpasto di Giunta (la nomina dei coordinatori di Quinta e Sesta commissione) è stato ritirato, su richiesta delle opposizioni, e ora è da rifare da zero. Con l'impegno a ripresentarlo non prima di due mesi. L'accordo tra le due parti prevede l'impegno di ritirare le delibere di Giunta, trovare una quadra con tutte le opposizioni e andare in aula martedì prossimo per discutere degli emendamenti di merito sulle linee guida.

Sul fronte maggioranza, secondo quanto trapelato, si ritiene che una delle strade percorribili sia quella di procedere con due delibere separate e distinte: da una parte la surroga dei coordinatori e dall'altra la nomina di una ulteriore sottocommissione. In sostanza o l'accorpamento (giunta e sottocommissione trattate insieme) o la divisione delle discussioni.

Si riprende il 10 marzo

Tutto rinviato, come detto. Se ne riparlerà in prima battuta martedì prossimo, dalle 17.45, ma con uno solo dei due punti critici: ossia l'approvazione delle linee guida (anche l'anno scorso tasto dolente fino a fine febbraio).

In linea teorica il grosso degli emendamenti, molti dei quali (volutamente ostruzionisti) presentati dal capogruppo di Fi Davide Balena, dovrebbe essere ritirato. Calcolando che stiamo parlando di circa 500 testi. L'obiettivo è chiudere la discussione aperta nel Consiglio precedente, votare prima gli emendamenti di merito e poi le linee guida. In modo da poter pubblicare l'avviso nelle ore successive e cominciare con lo spoglio dei progetti dopo metà aprile.

Conto alla rovescia per le linee guida

Un'approvazione indispensabile per la concessione ed erogazione di contributi e di altri benefici economici ordinari per l'anno 2026.

E' previsto l'obbligo, per i contributi ordinari, di pubblicare annualmente e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul sito internet della Città e delle singole Circoscrizioni, le linee guida annuali o specifici avvisi contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit, nonché il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo del servizio interessato.