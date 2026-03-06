Alpignano, la casa popolare era diventata una "gatteria": intervento della Municipale e 16 felini consegnati ai volontari ell'Enpa

Da tempo alcune segnalazioni avevano attirato l'attenzione del Comune su una situazione di disagio che si stava consolidando ad Alpignano, in particolare nel quartiere Sassetto. In un bilocale delle case popolari, infatti, erano presenti 16 gatti in condizioni di igiene piuttosto critiche.



Le voci dei residenti sono arrivate fino alle orecchie degli agenti della Polizia locale che hanno attivato una rete socio-sanitaria mettendo in sicurezza i felini con l'ausilio dell'Enpa e del Servizio Veterinario dell'Asl To3. I gatti sono stati presi in carico dai volontari dell'Ente nazionale protezione animali per le verifiche sanitarie e per garantirne il benessere, mentre il Comando ha attivato i protocolli di rete istituzionale e, in relazione alle violazioni riscontrate, saranno presi i necessari provvedimenti di legge nei confronti dei responsabili.



"Urban Security nasce da un’idea semplice ma impegnativa - dice il sindaco di Alpignano, Steven Palmieri -: la sicurezza non è solo repressione, è presenza. È la capacità di essere vicini ai quartieri, di intercettare i problemi quando sono ancora gestibili, di tenere insieme legalità, salute pubblica e qualità della convivenza. È questo il valore del progetto: una sicurezza che non si misura solo

con i verbali, ma con la fiducia che si costruisce giorno per giorno, con una rete che funziona e con risposte tempestive. Quando riusciamo a muoverci così, le persone lo sentono: il territorio è più seguito e la comunità più tutelata".