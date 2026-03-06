Donna di 80 anni investita in corso Casale: sul posto i sanitari del 118 per rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare

Momenti drammatici in corso Casale dove una donna di 80 è stata investita a seguito di un incidente stradale che si è verificato all'angolo con via Bricca. Ancora da accertare la dinamica e le cause della vicenda, ma sul posto è subito scattato l'allarme e sono stati chiamati i soccorsi.



Gli uomini del 118 di Azienda Zero sono arrivati in pochi minuti a bordo di un'ambulanza e hanno iniziato le manovre per provare a rianimarla. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare. E' stata trasportata al Giovanni Bosco, ma è deceduta all'arrivo. Il personale sanitario sul luogo dell'incidente ha assistito anche il conducente dell'auto, per il quale però non è stato necessario il trasporto in ospedale.



Quel tratto di corso Casale, nonostante i limiti di velocità, è spesso percorso da vetture che viaggiano ad andatura sostenuta.