Fabio De Luigi e Virginia Raffale in sala al Cinema Reposi per il loro ultimo film “Un bel giorno”

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele salutano il pubblico in sala per la proiezione del loro ultimo film “Un bel giorno”. De Luigi in veste sia di attore che di regista, sarà presente insieme alla collega per lo spettacolo delle ore 17.40 al Cinema Reposi.

La trama

Tommaso, vedovo e padre di quattro figlie, ha dedicato anni alla loro crescita, trascurando la propria vita sentimentale. Spronato dalle figlie, decide di rimettersi in gioco e incontra Lara, una donna affascinante e brillante. Tuttavia, Tommaso ha paura di confessare a Lara la sua realtà familiare e rischia di sabotare la relazione. Quello che Tommaso però non sa è che anche Lara ha un segreto: è madre single di tre ragazzi e sta affrontando le sue stesse difficoltà. Tra esitazioni e fraintendimenti, Tommaso e Lara si trovano a fare i conti con la paura e la voglia di costruire un nuovo futuro insieme, non solo per loro stessi, ma anche per le loro complicate e vivaci famiglie