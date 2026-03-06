Il presidente Nicco ha incontrato i vertici dell’azienda Raspini Salumi

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha ricevuto quest’oggi a Palazzo Lascaris i vertici della Raspini Salumi, azienda pinerolese con sede a Scalenghe (To), che rappresenta una delle eccellenze nel panorama agroalimentare piemontese.

“Desidero esprimere il massimo apprezzamento per la Raspini Salumi, un’azienda che da decenni rappresenta un’eccellenza del nostro territorio. – dichiara il presidente Davide Nicco - La capacità di coniugare tradizione, innovazione e qualità ha reso questo marchio un punto di riferimento del settore, non solo nella nostra regione ma a livello nazionale. Nonostante la globalizzazione – continua Nicco – la proprietà non ha mai ceduto alle lusinghe delle multinazionali”.

Il presidente onorario Umberto Raspini accompagnato dalla figlia Tiziana amministratore delegato e attuale presidente, nel ringraziare il presidente Nicco per l’ospitalità ha ricordato che: “la nostra azienda giunta alla quarta generazione continua a crescere senza mai perdere le sue radici. Una tradizione che si evolve e rinnova guardando al futuro cercando di mantenere sempre passione e competenza.”

Il ricevimento si è concluso con una visita guidata a Palazzo Lascaris, durante la quale gli ospiti hanno potuto apprezzare gli ambienti storici dell’edificio barocco, tra cui lo scenografico atrio affrescato, lo scalone d’onore e le sale auliche del piano nobile che costituiscono un patrimonio di grande valore artistico e istituzionale.

All’incontro era presente anche la consigliera regionale Marina Bordese.