Politica | 06 marzo 2026, 10:15

Referendum, cambia la location dell'appuntamento con il ministro Nordio

Martedì 10 marzo all'NH Hotel di corso Vittorio Emanuele a Torino e non più al centro Polifunzionale di Moncalieri

Una immagine del ministro della Giustizia Carlo Nordio

Cambia la location dell'incontro torinese del ministro della Giustizia Carlo Nordio per spiegare le ragioni del SI in vista del Referendum del 22 e 23 marzo prossimi.

L'evento, inizialmente programmato al Centro Polifunzionale di via Santa Maria 27 bis, si terrà sempre martedì 10 marzo ma all'NH Hotel di corso Vittorio  Emanuele 104 a Torino: uno spostamento dovuto a ragioni organizzative e di maggiore capienza.

A dialogare con il ministro della Giustizia sarà la giornalista e opinionista televisiva Hoara Borselli, alla presenza anche del sottosegretario Andrea Del Mastro e di diversi esponenti di Fratelli d'Italia.

m.d.m.

