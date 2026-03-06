Piaga spaccio in via Ormea, torna in strada il Comitato Torino Tricolore

È tornato a presidiare le strade, capitanato da Matteo Rossino, il Comitato Torino Tricolore. Questa volta l’iniziativa si è svolta nella parte sud di San Salvario, tra via Ormea, la piscina Parri e via Giotto, punti principali dello spaccio in questa zona.

“Stasera in queste vie non si spaccia! - ha esordito Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore -. Con la nostra presenza abbiamo rovinato la piazza ai pusher che tutte le notti occupano gli angoli di queste vie, impedendo ai cittadini di vivere liberamente il proprio quartiere”.

“Il problema dello spaccio è strettamente legato all’immigrazione clandestina - prosegue Rossino -, o si interviene realmente e in modo radicale per rimpatriare tutti coloro che delinquono, oppure le cose non potranno che peggiorare. Noi continueremo a scendere in strada, a fare la nostra parte, a combattere il degrado perché Torino merita di meglio!”.