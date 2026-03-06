 / Sport

Mirafiori Sud è di nuovo pronta per la palla a due, il campetto da basket sta tornando in forma

Confermati i lavori sule recinzioni dopo la precedente sostituzione del canestro danneggiato in via Rismondo

Il campetto di via Millelire

Dopo le segnalazioni sul degrado e sui rischi per la sicurezza all’area basket di via Rismondo angolo via Millelire, a Mirafiori Sud, arriva la risposta ufficiale della Circoscrizione 2 all’interpellanza presentata dal consigliere Davide Schirru, del gruppo consiliare “Noi Progettiamo per la 2”.

Secondo quanto comunicato dagli uffici circoscrizionali, l’area rientra nella loro competenza e già nel 2024 era stato sostituito il canestro danneggiato. Per quanto riguarda la recinzione, oggetto principale delle preoccupazioni dei residenti, si conferma la necessità di sostituire la rete vandalizzata in più punti. L’intervento è previsto, salvo imprevisti, nel corso del 2026, garantendo così la messa in sicurezza dell’impianto.

Per quanto concerne la pulizia, gli uffici hanno rilevato solo una modesta presenza di foglie, dovuta alla stagionalità, e piccole quantità di rifiuti occasionali. Entrambe le problematiche saranno gestite in collaborazione con Amiat, tramite i colleghi competenti per il ciclo dei rifiuti.

La Circoscrizione conferma il proprio impegno per garantire aree sportive sicure e fruibili dai cittadini”, si legge nella comunicazione. Dopo la pulizia già effettuata, l’attenzione si concentra ora sulla completa sostituzione delle recinzioni, elemento fondamentale per restituire al quartiere un impianto pienamente utilizzabile e sicuro. "Una buona notizia - ha replicato Schirru -, per i ragazzi che frequentano quella piccola piastra".

Philippe Versienti

