Torino ricorda il maresciallo Rosario Berardi a 48 anni dalla sua uccisione

Torino si prepara a ricordare il sacrificio del maresciallo della Polizia di Stato Rosario Berardi. Martedì 10 marzo 2026, alle ore 10.30, sarà celebrata una messa di suffragio in occasione del 48° anniversario della sua uccisione e nel centenario della sua nascita.
La commemorazione si terrà presso l’Istituto delle Suore Carmelitane di Santa Teresa, in corso Farini 26, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle associazioni impegnate nella memoria delle vittime del terrorismo.
Al termine della funzione religiosa è prevista la tradizionale deposizione di una corona d’alloro davanti alla lapide che ricorda il maresciallo Berardi, per rendere omaggio alla sua memoria e al suo impegno al servizio dello Stato.
L’iniziativa è promossa dall’Asevit - Associazione Europea Vittime del Terrorismo, che da anni si occupa di mantenere viva la memoria delle vittime degli anni di piombo e di promuovere momenti pubblici di riflessione.