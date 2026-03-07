Elezioni a Moncalieri: centrodestra e M5S ancora fermi al palo

A due mesi e mezzo dall'appuntamento elettorale, a Moncalieri ci sono solamente due candidati a sindaco in campo: Lorenzo Mauro, espressione del centrosinistra, insieme alla novità delle ultime ore, Arturo Calligaro, l'ex consigliere della Lega che di recente aveva costituito il gruppo L'Altra Destra, che correrà sotto l'egida del generale Vannacci.

Attesa per le mosse del centrodestra

Nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, alla Bocciofila San Marco di via Vico a Moncalieri ci sarà la prima 'uscita ufficiale' di Mauro, ex portavoce del sindaco Paolo Montagna, che da qui inizierà un tour in tutte le borgate della città. Ma adesso cresce l'attesa per capire chi e quali saranno i suoi altri sfidanti, oltre a Calligaro. Appare certo che la prossima settimana il centrodestra uscirà dall'impasse e annuncerà il suo candidato, anche se non è da escludere che davvero Forza Italia possa decidere di correre da sola (puntando sulla figlia d'arte Federica Furino), visto che finora i tentativi di trovare una intesa su un nome gradito a tutti sono caduti nel vuoto, dall'ex generale dei carabinieri Fabio Sannella all'imprenditore dolciario Maurizio Fontana.

Il dubbio del M5S: correre oppure no?

Ma un grosso dubbio aleggia anche attorno al Movimento 5 Stelle. Abbandonata l'idea del 'campo largo' e di una intesa con Lorenzo Mauro e il centrosinistra, in città circola voce che i pentastellati possano anche decidere di non presentarsi alle elezioni del prossimo 24-25 maggio. Il silenzio dei vertici locali del MoVimento lascia aperta qualsiasi ipotesi, con la capogruppo Barbara Fassone (da noi contattata) che si è limitata a dire "nei prossimi giorni usciremo con un comunicato stampa", che lascia aperta qualsiasi soluzione.

Quella di una corsa in solitario, con l'identificazione di un candidato sindaco, magari alleandosi con qualche lista civica locale, ma anche quella di disertare l'appuntamento amministrativo. Intanto il tempo passa e la fine di maggio si avvicina a grandi passi.