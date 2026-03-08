Il noleggio di stampanti per ufficio cresce perché molte aziende vogliono stampare senza pensieri e senza sorprese di manutenzione

In particolare nelle piccole e medie imprese, la scelta tra acquisto e noleggio delle stampanti per ufficio sta diventando una decisione strategica, non più solo tecnica.

Negli ultimi anni il noleggio di stampanti multifunzione è cresciuto in modo significativo, spinto dall’esigenza di prevedibilità dei costi, dalla complessità crescente delle tecnologie e dall’importanza di non avere fermi macchina. Imprenditori, responsabili amministrativi, IT manager e studi professionali stanno progressivamente abbandonando il modello “compro e gestisco in autonomia” in favore di formule che permettano di stampare senza pensieri, trasferendo a un fornitore specializzato la responsabilità di manutenzione, assistenza e approvvigionamento dei consumabili.

Scenario: perché il noleggio di stampanti è in crescita nelle PMI

Per comprendere perché il noleggio stia conquistando quote crescenti nelle imprese italiane, è utile partire da un dato strutturale: secondo diverse analisi di mercato sul printing e sul document management, la maggior parte dei costi legati alla stampa non riguarda l’acquisto della macchina, ma la gestione nel tempo. Toner, ricambi, interventi tecnici, fermi operativi e inefficienze organizzative possono pesare fino a diverse volte il costo iniziale del dispositivo lungo il suo ciclo di vita.

In parallelo, i dispositivi di stampa sono diventati veri e propri nodi della rete aziendale: non solo stampano, ma acquisiscono documenti, inviano file verso sistemi gestionali, dialogano con servizi in cloud e devono rispondere a requisiti di sicurezza informatica, tracciabilità e conformità normativa (si pensi alla gestione dei dati personali stampati o digitalizzati). Per una piccola o media impresa senza un reparto IT strutturato, gestire in autonomia questo ecosistema è sempre meno sostenibile.

In questo contesto si inserisce il modello del noleggio stampante per ufficio, che combina l’utilizzo del dispositivo con un pacchetto di servizi integrati (assistenza, manutenzione, fornitura dei consumabili, monitoraggio da remoto). Le imprese non acquistano più una stampante come bene strumentale, ma “acquistano” la capacità di stampare in modo continuativo, prevedibile e supportato da un partner tecnico.

Dati e statistiche: numeri di un cambiamento strutturale

Le ricerche di settore sul printing professionale mostrano alcune tendenze chiare, che riguardano anche il mercato italiano:

Innanzitutto, secondo le principali società di analisi internazionali, il mercato globale delle soluzioni di stampa gestita (che includono spesso il noleggio operativo di stampanti multifunzione) vale diversi miliardi di euro e cresce a un tasso annuo composto stimato intorno al 5–8% negli ultimi anni, nonostante il calo complessivo dei volumi di stampa. Significa che, mentre si stampa meno, si gestisce in modo più strutturato ciò che si stampa.

A livello europeo, i modelli a canone (noleggio operativo, pay-per-use, managed print services) rappresentano ormai una quota significativa del valore del mercato professionale, con livelli più elevati nei paesi dove le PMI sono maggiormente digitalizzate e abituate a esternalizzare servizi IT. L’Italia, pur partendo leggermente in ritardo rispetto a Germania o paesi nordici, mostra un tasso di adozione in crescita, specialmente nelle aree metropolitane e nei distretti ad alta densità di studi professionali e PMI manifatturiere.

Diverse indagini sul tessuto delle piccole e medie imprese italiane evidenziano che:

● Una quota consistente delle aziende dichiara di non conoscere con precisione il costo totale della stampa interna (TCO), pur riconoscendone l’incidenza;

● Chi ha adottato soluzioni di stampa gestita o noleggio integrato segnala, nella maggior parte dei casi, una riduzione dei costi diretti e indiretti, oltre a una migliore pianificazione della spesa nel tempo;

● Le imprese che hanno rimodellato la gestione dei documenti (stampa, scansione, archiviazione digitale) registrano benefici non solo economici, ma anche organizzativi: meno tempo perso per guasti, rifornimenti e “problemi di stampante”.

Un ulteriore elemento quantitativo riguarda l’impatto ambientale: secondo rapporti internazionali sulla sostenibilità dell’IT, l’ottimizzazione dei parchi macchine di stampa (riduzione del numero di dispositivi, sostituzione con multifunzione più efficienti, gestione centralizzata dei consumabili) consente di ridurre in maniera significativa i consumi energetici e l’uso di carta e toner. Il noleggio favorisce proprio questa razionalizzazione, evitando il proliferare di stampanti obsolete e poco efficienti in azienda.

Il passaggio dall’acquisto al servizio: cosa cambia davvero per le imprese

Per molte PMI, il punto di svolta non è solo economico, ma culturale: si passa da un modello “possesso del bene” a un modello “accesso al servizio”. La stampante diventa un’infrastruttura essenziale, come la connessione internet o il centralino telefonico, che si preferisce avere sempre funzionante piuttosto che possedere sulla carta nei registri contabili.

Con il noleggio, l’azienda non immobilizza capitale per l’acquisto di un bene che si svaluta rapidamente, ma distribuisce nel tempo un costo certo, spesso in forma di canone mensile deducibile. Questo spostamento dal CapEx (investimento in conto capitale) all’OpEx (costo operativo) è in linea con altre tendenze della digitalizzazione: si pensi al passaggio da server interni a servizi in cloud, o da software acquistati una tantum a soluzioni in abbonamento.

Un secondo cambiamento riguarda la gestione del rischio tecnologico. In un contesto in cui le funzionalità evolvono rapidamente (integrazione con piattaforme digitali, sicurezza, autenticazione utenti, stampa da mobile, workflow documentali), acquistare una macchina e tenerla per dieci anni espone al rischio di obsolescenza. Il noleggio, soprattutto se prevede periodici aggiornamenti del parco, consente di mantenere l’infrastruttura di stampa allineata agli standard tecnologici del momento, senza dover affrontare nuovi investimenti significativi.

Infine, cambia la responsabilità operativa: il fornitore di noleggio non fornisce solo l’hardware, ma si assume la responsabilità di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione dei pezzi usurati, fornitura di consumabili, spesso anche monitoraggio da remoto e reportistica sull’uso delle stampanti. L’azienda cliente riduce drasticamente il tempo che il personale dedica alla “gestione stampanti”, liberando risorse per attività a maggior valore aggiunto.

Rischi e criticità se si continua con un modello di stampa tradizionale

Non intervenire sulla gestione della stampa e continuare a operare con stampanti acquistate in modo frammentato, magari nel tempo e senza una strategia, comporta una serie di rischi spesso sottovalutati.

Il primo è il rischio economico. Disporre di molti dispositivi diversi (marche, modelli, età, tecnologie) significa gestire toner differenti, ricambi non sempre disponibili, contratti di assistenza eterogenei o, peggio, assenza di contratti strutturati. I costi diventano poco trasparenti e difficili da controllare: si sommano acquisti di materiali di consumo, interventi spot di tecnici, fermi macchina che costringono il personale a soluzioni di fortuna.

Il secondo rischio riguarda i tempi di inattività. Una stampante che si guasta in uno studio professionale durante una scadenza fiscale, o in una PMI che deve evadere ordini con documentazione cartacea, può bloccare attività cruciali. Senza un contratto di servizio con tempi di intervento garantiti, il ripristino è spesso lento e incerto. Il costo opportunità di questi fermi, pur non apparendo immediatamente in bilancio, può essere molto elevato in termini di ritardi, errori e insoddisfazione dei clienti.

Terzo elemento: la sicurezza dei dati. Le stampanti multifunzione moderne dispongono di dischi interni, memorie, funzioni di scansione verso email o cartelle di rete, autenticazione utenti. Se non vengono configurate e manutenute correttamente, possono diventare un punto debole nella sicurezza informatica aziendale, con il rischio di accessi non autorizzati a documenti riservati. In assenza di un partner che gestisca in modo strutturato questi aspetti, molte imprese non sono pienamente consapevoli delle vulnerabilità presenti.

Infine, la conformità normativa e ambientale. Continuare a usare dispositivi obsoleti può contraddire le politiche interne di sostenibilità, aumentare i consumi e complicare la corretta gestione di toner, cartucce e componenti elettronici a fine vita. In alcuni settori regolamentati, inoltre, la gestione dei documenti (stampa e archiviazione) deve rispettare requisiti specifici: dispositivi datati o non aggiornati possono rendere più complessa la conformità complessiva dei processi documentali.

Vantaggi operativi e strategici di un noleggio ben progettato

L’adozione di un modello di noleggio non è di per sé garanzia di successo. I benefici emergono in modo netto quando il contratto di servizio è progettato sulla base delle reali esigenze dell’azienda e supportato da un fornitore competente. In questi casi, i vantaggi tendono a manifestarsi su più livelli.

Dal punto di vista economico, il principale beneficio è la prevedibilità della spesa. Un canone mensile che include l’uso del dispositivo, l’assistenza e i materiali di consumo permette di evitare picchi imprevisti di costo e di pianificare il budget. In molti casi, inoltre, la razionalizzazione del parco stampanti (riduzione di dispositivi sottoutilizzati, consolidamento su multifunzione più efficienti) porta a un risparmio complessivo, grazie a consumi inferiori e minori interventi tecnici.

Sul piano operativo, la riduzione dei fermi macchina è uno degli aspetti più apprezzati. I sistemi di monitoraggio da remoto consentono ai fornitori di intervenire preventivamente, ad esempio inviando toner prima che si esaurisca o programmando manutenzioni sulla base dei volumi effettivi di stampa. Il personale interno non deve più occuparsi di controllare scorte, chiamare tecnici, cercare toner compatibili: tutto rientra nel perimetro del servizio.

Un ulteriore vantaggio riguarda la standardizzazione tecnologica. Ridurre la varietà di modelli e concentrare le funzionalità su un numero limitato di dispositivi multifunzione semplifica la vita agli utenti, facilita la formazione del personale e migliora la qualità complessiva del servizio. Anche l’integrazione con sistemi gestionali, soluzioni di archiviazione documentale o piattaforme cloud risulta più lineare.

Infine, vi è un vantaggio strategico legato alla flessibilità. Un contratto di noleggio ben strutturato può essere adattato alla crescita o alla contrazione dell’azienda, modificando il numero e le caratteristiche delle macchine, i volumi di stampa inclusi, le sedi servite. Questo è particolarmente importante in contesti dinamici, con aperture di nuove filiali, riorganizzazioni o cambiamenti nelle modalità di lavoro (ad esempio maggiore smart working e ridistribuzione dei carichi di stampa).

Aspetti normativi, fiscali e di conformità da considerare

La scelta del noleggio si inserisce anche in un quadro normativo e fiscale specifico, che merita attenzione, soprattutto per le PMI che vogliono massimizzare i benefici e ridurre i rischi di non conformità.

Dal punto di vista fiscale, il noleggio operativo di beni strumentali, come le stampanti per ufficio, è generalmente considerato un costo d’esercizio deducibile secondo le regole vigenti per i servizi. Diversamente dall’acquisto, che prevede ammortamenti pluriennali, il canone di noleggio entra a conto economico nell’esercizio di competenza. Questo aspetto può risultare interessante per imprese che desiderano mantenere leggerezza di bilancio, evitando appesantimenti in immobilizzazioni materiali.

Sul fronte della protezione dei dati, le stampanti multifunzione che trattano documenti contenenti dati personali rientrano a pieno titolo nel perimetro degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati. È quindi importante che il contratto di noleggio e il rapporto con il fornitore specifichino con chiarezza:

● le responsabilità in termini di configurazione sicura dei dispositivi;

● la gestione di eventuali dati memorizzati su dischi interni o memoria;

● le procedure di cancellazione sicura in caso di sostituzione o fine noleggio;

● le misure tecniche e organizzative per evitare accessi non autorizzati ai documenti stampati o digitalizzati.

In alcuni casi, soprattutto quando il fornitore ha accesso da remoto ai dispositivi o ai log di utilizzo, può essere necessario inquadrare correttamente il ruolo del fornitore rispetto alla normativa sulla protezione dei dati personali, ad esempio come fornitore di servizi che tratta informazioni per conto dell’azienda cliente. È opportuno che tali aspetti siano considerati nella contrattualistica e nella documentazione privacy interna.

Infine, la normativa ambientale e quella relativa alla gestione dei rifiuti tecnologici impone obblighi per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche e consumabili. Affidarsi a un fornitore strutturato permette di delegare anche questa complessità, assicurandosi che la gestione di toner, cartucce e dispositivi a fine vita avvenga nel rispetto delle regole, con tracciabilità adeguata. Questo è particolarmente rilevante per le aziende che inseriscono la sostenibilità tra i propri obiettivi e che intendono documentare le proprie pratiche ambientali in modo trasparente.

Come impostare in modo corretto un progetto di noleggio stampanti in azienda

Per ottenere benefici concreti, è utile considerare il noleggio non come una mera sostituzione di stampanti vecchie con modelli nuovi, ma come un progetto di revisione complessiva della gestione della stampa e dei documenti. Alcuni passaggi risultano particolarmente utili.

In primo luogo, serve una mappatura accurata della situazione esistente: quanti dispositivi sono presenti, dove sono collocati, chi li utilizza, quali volumi di stampa generano, quali tipologie di documenti vengono prodotti o acquisiti (fatture, documentazione tecnica, contratti, modulistica interna). Questa analisi, anche se condotta in modo snello, permette di individuare sprechi evidenti, ridondanze e criticità (stampanti obsolete, apparecchi personali non autorizzati, dispositivi senza manutenzione strutturata).

In secondo luogo, è importante definire obiettivi chiari: riduzione dei costi, maggiore affidabilità, miglioramento della sicurezza dei documenti, semplificazione dell’infrastruttura, integrazione con sistemi digitali esistenti. Gli obiettivi guideranno la scelta del tipo di dispositivi e delle modalità di servizio (ad esempio, inserire nel contratto anche la gestione dei flussi di scansione e archiviazione digitale, oltre alla stampa).

Una fase delicata riguarda la valutazione delle proposte dei fornitori. Non è sufficiente confrontare i canoni mensili in modo isolato; occorre analizzare con attenzione che cosa è incluso:

● Tipologia e prestazioni delle stampanti multifunzione proposte (velocità di stampa, capacità di scansione, supporto a formati particolari, funzioni di sicurezza);

● Livelli di servizio garantiti (tempi di risposta per interventi, disponibilità di parti di ricambio, assistenza da remoto);

● Modalità di fornitura dei consumabili (invio automatico sulla base dei livelli, limiti o soglie di utilizzo);

● Possibilità di scalare il contratto in aumento o in diminuzione nel corso del tempo;

● Condizioni di fine noleggio (cosa accade ai dispositivi, eventuali opzioni di rinnovo o upgrade).

Un elemento spesso trascurato è la formazione degli utenti. L’introduzione di nuovi dispositivi multifunzione con funzioni avanzate può generare resistenze o utilizzi subottimali se il personale non è adeguatamente guidato. Prevedere momenti di formazione brevi ma mirati, e materiali di supporto semplici, favorisce una transizione fluida e permette di sfruttare le potenzialità delle nuove soluzioni (ad esempio scansione intelligente con invio automatico a specifiche cartelle o workflow digitali).

Infine, è utile impostare una fase di monitoraggio e revisione periodica. Anche dopo l’attivazione del contratto di noleggio, l’analisi dei report di utilizzo e degli interventi di assistenza consente di individuare margini di ulteriore ottimizzazione, come la rilocalizzazione di alcune macchine, la ridefinizione delle regole di stampa (fronte/retro, bianco e nero per default) o la revisione di alcuni processi interni legati ai documenti.

Domande frequenti sul noleggio di stampanti per ufficio

Il noleggio conviene sempre rispetto all’acquisto?

Non esiste una risposta valida in assoluto, ma nelle PMI con volumi di stampa significativi e necessità di continuità operativa il noleggio tende a risultare conveniente nel medio periodo, soprattutto se si considerano anche i costi indiretti (fermi macchina, gestione interna dei consumabili, interventi spot). La convenienza effettiva dipende dalla struttura del contratto, dal livello di servizio incluso e dalla capacità del fornitore di dimensionare correttamente il parco stampanti sulle esigenze reali.

È possibile ridurre l’impatto ambientale scegliendo il noleggio?

Sì, il noleggio può favorire una gestione più sostenibile del parco stampanti. I fornitori strutturati tendono a proporre dispositivi più efficienti dal punto di vista energetico, a ottimizzare il numero di macchine in azienda e a gestire in modo conforme toner, cartucce e apparecchiature a fine vita. In aggiunta, l’adozione di regole di stampa più razionali (fronte/retro di default, bianco e nero dove possibile, riduzione delle stampe inutili) può essere più semplice quando l’infrastruttura è standardizzata e monitorata.

Cosa cambia in termini di gestione dei guasti e dell’assistenza?

Con il noleggio, la responsabilità della manutenzione e dell’assistenza tecnica passa al fornitore, che di norma garantisce tempi di intervento definiti e, in molti casi, un monitoraggio da remoto delle apparecchiature. L’azienda non deve più chiamare diverse assistenze o cercare soluzioni improvvisate in caso di guasto: il canale è unico e le modalità di intervento sono stabilite in contratto. Ciò riduce sia i tempi di inattività sia l’incertezza sui costi di riparazione.

Conclusioni: stampare senza pensieri come scelta di gestione, non solo di tecnologia

L’evoluzione verso il noleggio di stampanti per ufficio non è semplicemente un cambio di modello di acquisto, ma un tassello di una trasformazione più ampia nel modo in cui le imprese gestiscono le proprie infrastrutture operative. In un contesto caratterizzato da crescente complessità tecnologica, attenzione alla sicurezza dei dati, vincoli di bilancio e necessità di efficienza, la capacità di trasferire a partner specializzati la gestione di asset non core diventa un fattore competitivo.

Per le PMI e per gli studi professionali, passare al noleggio significa scegliere di concentrarsi sul proprio business, lasciando che la stampa – pur fondamentale – sia gestita come un servizio affidabile, misurabile e prevedibile. La chiave sta nell’affrontare questo passaggio con un approccio analitico e consapevole: valutare i costi totali, analizzare i fabbisogni, selezionare fornitori in grado di offrire non solo macchine, ma soluzioni integrate, e impostare una relazione di lungo periodo basata su trasparenza e risultati.

In questo modo, “stampare senza pensieri e senza sorprese di manutenzione” cessa di essere un semplice motto e diventa una concreta modalità di organizzare uno dei processi quotidiani più diffusi in azienda, ma anche tra i più sottovalutati in termini di impatto economico, operativo e strategico.

















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