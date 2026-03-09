Conclusa con un grande successo di pubblico la 21esima edizione del Carnevale di Collegno

La 21ª edizione del Carnevale di Collegno si è conclusa con un successo straordinario: centinaia e centinaia di persone hanno animato viale XXIV Maggio, piazza della Repubblica e piazza I Maggio durante i tre giorni di festa, dal 6 all’8 marzo. Un’edizione che ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra musica, laboratori, street food, giostre e le attesissime sfilate in maschera.

L’iniziativa, organizzata dalla Città di Collegno in collaborazione con l’Associazione Commercianti, ha confermato ancora una volta la capacità del Carnevale di coinvolgere tutte le generazioni e di valorizzare gli spazi urbani come luoghi di incontro, creatività e partecipazione. Il programma ha offerto tre giornate dense di appuntamenti: dal concerto tributo a Gigi D’Agostino con Leo Dag, al mercatino e alle aree street food sempre affollate, fino alla grande sfilata dei carri allegorici del sabato e al deejay set di Denny Angileri, che ha richiamato un pubblico numerosissimo di giovani. Domenica, dedicata in particolare alle famiglie, ha visto un’altissima partecipazione ai laboratori, all’animazione e alle nuove sfilate in maschera, con le giostre attive per tutta la durata dell’evento.

“Questa edizione del Carnevale ha dimostrato ancora una volta quanto Collegno sia una comunità viva, accogliente e capace di ritrovarsi nei suoi spazi pubblici – afferma il Sindaco Matteo Cavallone –. La partecipazione straordinaria di questi giorni è il segno di una città che ha voglia di stare insieme e di condividere momenti di festa. Ringrazio l’Associazione Commercianti, la Polizia Municipale, la Croce Rossa e tutte le realtà coinvolte per aver contribuito a un evento così sentito”.

L’Assessora al Commercio Giovanna Scarlata sottolinea: “La risposta del pubblico è stata davvero eccezionale. Il lavoro di squadra con l’Associazione Commercianti ci permette di costruire appuntamenti che animano il territorio e sostengono le attività locali. Il Carnevale è un’occasione preziosa per portare persone nelle nostre piazze e rafforzare la vitalità urbana, e quest’anno lo abbiamo visto in modo evidente”.

Conclude il Presidente dell’Associazione Commercianti di Collegno, Alex Torbidone: “Siamo molto soddisfatti: le vie della città si sono riempite di famiglie, giovani e visitatori, creando un clima di festa che dà energia al commercio di prossimità. Il Carnevale è un momento importante per noi e questa edizione, così partecipata, ci rende orgogliosi. È stato importante per noi aver portato al Carnevale Carcarin, che sta per Carro Carnevale Inclusivo: questo vuol dire davvero fare festa, con tutte e tutti. Un ringraziamento speciale a Street Event e Be Different Eventi per il supporto e la collaborazione”.

L’Amministrazione ringrazia tutte le cittadine e i cittadini che hanno contribuito a rendere il Carnevale 2026 un appuntamento indimenticabile, confermando Collegno come una città capace di unire tradizione, creatività e partecipazione.