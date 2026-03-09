Meteo, arriva la primavera su Torino e provincia. Ma con le giornate più lunghe arriva anche il tempo variabile

Il cedimento graduale dell'alta pressione lascia campo all'ingresso di deboli perturbazioni atlantiche, piuttosto rapide, portando la tipica variabilità che segna l'ingresso nella stagione primaverile.

A Torino quindi avremo questa situazione: il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con copertura in aumento dalla serata a partire dal Cuneese. Al pomeriggio possibile qualche rovescio sui monti per attività cumuliforme pomeridiana. Temperature massime fra 14 e 15°C. Venti assenti o deboli variabili.

Domani in nottata e mattinata piogge deboli su parte delle pianure piemontesi. Miglioramento a partire dalla serata. Temperature sempre stazionarie o in lieve diminuzione, con massime tra 12 e 14 °C, minime tra 8 e 9 °C su pianure. Venti sempre assenti o deboli variabili.

Mercoledì e giovedì saranno giorno quasi fotocopia di lunedì e martedì, con tempo più stabile mercoledì e piogge giovedì mattina, questa volta più su Alpi nordoccidentali e pianure più orientali, per cui il torinese sembrerebbe escluso da fenomeni importanti. Temperature con lievi oscillazioni, ma sostanzialmente invariate. Un po' più fresco mercoledì mattina con minime che localmente potranno scendere fino 4/5 °C fuori città.

Da venerdì la situazione volgerà verso una maggiore instabilità, con probabile fase di maltempo più intenso nel fine settimana, da confermare nei prossimi aggiornamenti.

