Nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche in via Pietro Cossa: la circoscrizione valuta la richiesta

In via Pietro Cossa le colonnine di ricarica per le auto elettriche latitano, e così la circoscrizione proverà a chiedere di installarne altre. Al momento, infatti, la zona risulta tre le più scoperte della città, mentre il numero di auto elettriche e plug in è in costante aumento. Nel tratto del quartiere Parella, in via Pietro Cossa c'è una sola colonnina di ricarica, al civico 107, oltre un'altra nella zona a nord di corso Regina Margherita e una in via Servais. Nella parte sud della strada, invece, la più vicina è in piazza Massaua, e non sono presenti neanche nelle vie limitrofe.

Per questo il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Tandurella ha raccolto le richieste dei residenti e presentato un ordine del giorno in cui chiedeva di prevedere l'installazione di colonnine di ricarica all'altezza di via Angelo Mosso, nella zona più sguarnita.

Il consiglio della circoscrizione 4 ha accolto favorevolmente la proposta e votato all'unanimità, adesso resta da vedere cosa diranno la Città e le compagnie delle colonnine di ricarica. Come spiegato dal coordinatore alla pianificazione territoriale locale Marcello Badiali, l'assessorato e le aziende che propongono la localizzazione delle colonnine sono molto interessate alle richieste dei territori e, se non emergono problemi come la lontananza dalla linea elettrica, dovrebbero essere interessate a colmare zone scoperte. Anche se, ricorda, ogni colonnina occupa 3 posti auto ed è quindi possibile oggetto di critiche da parte di alcuni residenti, che vedrebbero diminuire le possibilità di parcheggio.

Questa richiesta si aggiunge a quella presentata per la zona del giardino Ernesto Schiaparelli, sempre sul territorio della 4.