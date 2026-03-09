Nuovi tigli in piazza Benefica: primi segnali della riqualificazione del mercato

In piazza Benefica è arrivata l’ora dei tigli. Undici nuove piante stanno facendo la loro comparsa nel giardino Martini, a Cit Turin. La messa a dimora è il primo segnale del più ampio progetto di riqualificazione dell’area mercatale.

L’intervento rientra nel piano di lavori partito lo scorso settembre e destinato a cambiare volto a uno dei mercati più amati dai torinesi. In origine il progetto prevedeva principalmente il rifacimento del plateatico del mercato, ma nel corso dei mesi è stato ampliato includendo anche il ripristino del verde.



A sottolinearlo è stato il consigliere comunale del Partito Democratico Valentino Magazzu, che sui social ha annunciato l’arrivo dei nuovi alberi ringraziando il comitato Verde Cit Turin e gli uffici dell’assessore al Verde Francesco Tresso, presenti per seguire le operazioni.

Il percorso di confronto con i cittadini era iniziato quasi un anno fa, il 27 marzo, con un incontro pubblico promosso insieme all’assessore al Commercio Paolo Chiavarino per presentare il progetto di riqualificazione che sarebbe poi partito a settembre 2025.

"I tigli di piazza Benefica rappresentano uno dei motivi fondanti del nostro comitato - così Massimo Giacosa su Facebook -. Il loro ritorno è il risultato di un percorso durato 4 anni, caratterizzato da un confronto con le istituzioni e il territorio. Non ci siamo limitati a richiedere nuovi alberi. Abbiamo analizzato le cause del deperimento delle piante precedenti per individuare le soluzioni più idonee, bilanciando le necessità di chi lavora in piazza con la tutela dell'ambiente urbano. Determinante è stato il supporto della Circoscrizione e dei cittadini. Un ringraziamento va a tutti i professionisti (e i residenti) coinvolti".

Un cantiere lungo un anno

Il piano di interventi sul mercato prevede lavori complessivi della durata di circa un anno. Il progetto include il rifacimento delle pavimentazioni, la realizzazione di nuove reti di adduzione idrica per i banchi alimentari, la revisione dell’impianto reflui con allaccio alla rete fognaria, l’installazione di un moderno impianto elettrico interrato e il rinnovo delle griglie delle 56 aiuole alberate.

In collaborazione con la divisione Verde Pubblico della Città è inoltre prevista la ripiantumazione degli alberi mancanti, intervento che proprio in questi giorni sta iniziando a concretizzarsi.

Lavori divisi in nove fasi

Per evitare la sospensione delle attività commerciali, il cantiere è stato suddiviso in nove fasi consecutive della durata di circa 45 giorni ciascuna. Nelle prime due fasi, sul lato di via Principi d’Acaja, alcuni banchi del mercato sono stati temporaneamente spostati all’interno dell’area mercatale o lungo via Susa, chiusa al traffico negli orari di mercato.

“La ripiantumazione degli alberi mancanti in piazza Benefica è una bella notizia per tutto il quartiere - così la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise - È stato possibile grazie a uno studio attento che ha individuato soluzioni per evitare che le operazioni di pulizia del mercato possano creare nuovamente problemi. Attraverso le risorse disponibili per la riqualificazione dell’intera area mercatale, abbiamo lavorato, insieme agli assessorati competenti e alla cittadinanza, perché questo risultato fosse possibile. Piantare nuovi alberi è sempre una festa: significa prendersi cura dello spazio pubblico”.