Stop temporaneo, l’area cani chiude fino al 31 marzo

L’area cani di via Fagnano, nel quartiere San Donato, resterà temporaneamente chiusa per consentire la crescita dell’erba appena seminata. La decisione è stata comunicata dalla Circoscrizione 4, che ha disposto la chiusura dello spazio dedicato agli animali fino al 31 marzo.

Il provvedimento si è reso necessario dopo gli interventi di manutenzione effettuati nelle scorse settimane, con la semina del nuovo manto erboso all’interno dell’area. L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni dello spazio verde e garantire un’area più curata e fruibile per i cani e i loro proprietari.

A spiegare le ragioni della scelta è il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna. “La chiusura si rende necessaria per attendere la crescita dell’erba seminata, un disagio che non andrà oltre questo mese”, ha dichiarato.

Durante questo periodo l’accesso all’area cani sarà quindi interdetto, proprio per evitare che il passaggio degli animali possa compromettere la crescita del prato appena realizzato.



