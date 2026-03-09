Dal consiglio personalizzato alla spedizione rapida: come lavora Lerboristeria.com

Dietro un e-commerce efficiente non c’è soltanto un catalogo ampio, ma un processo strutturato che unisce selezione, consulenza e gestione operativa. È su questo equilibrio che si fonda l’attività di Lerboristeria.com della Dottoressa Marina Multineddu, realtà nata nel 1985 nel settore erboristico, e tra le prime in Italia a sviluppare un negozio online già nel 2000.

L’esperienza maturata nel tempo ha portato alla definizione di un modello di lavoro preciso: ogni prodotto viene scelto secondo criteri di efficacia, qualità, sicurezza e coerenza con la tradizione fitoterapica, evitando inserimenti casuali o puramente commerciali.

Selezione e costruzione dell’assortimento

Il catalogo comprende migliaia di referenze tra integratori alimentari, piante officinali, alimenti biologici, cosmetici naturali, preparazioni personalizzate e linee fitoterapiche ispirate alla tradizione botanica della Sardegna. Ogni categoria è organizzata per aree tematiche, con disponibilità reale indicata chiaramente e schede prodotto redatte in modo completo, trasparente e approfondito.

All’interno della sezione dedicata alla tradizione erboristica, è semplice individuare anche varie tipologie di tisane erboristeria , proposte sia in miscele confezionate sia in formulazioni sviluppate internamente con erbe officinali 100% naturali e provenienti da agricoltura biologica.

Infusi di erbe o alla frutta, combinazioni sfuse oppure in filtri: la gamma comprende soluzioni pensate per accompagnare il benessere quotidiano o per essere apprezzate come momento di pausa e relax, sempre con un approccio sicuro e consapevole.

La consulenza come parte del processo

La proposta commerciale, però, non si esaurisce nella vendita. Alla componente informativa si affianca la consulenza gratuita e personalizzata, autentico punto di forza del modello operativo. La Dottoressa Marina Multineddu, biologa specializzata in tecniche erboristiche, guida questo servizio insieme a un team con formazione universitaria in ambito scientifico.

Le richieste vengono analizzate con attenzione, considerando età, eventuali condizioni particolari e caratteristiche individuali. Anche nel caso delle tisane, quando necessario, è possibile valutare la realizzazione di miscele su misura, personalizzabili in base al tipo di problema, all'età o alla presenza di altri disturbi.

Efficienza operativa e assistenza continua

Una volta effettuata la scelta, il processo prosegue con una gestione logistica organizzata: spedizioni rapide in Italia e all’estero, evasione degli ordini generalmente entro 24 ore, monitoraggio costante delle consegne e sistemi di pagamento sicuri garantiscono affidabilità in ogni fase. L’assistenza pre e post-vendita completa il percorso, assicurando un punto di riferimento anche dopo l’acquisto.

Un modello riconosciuto

Il funzionamento coordinato di selezione, consulenza e organizzazione operativa ha consentito a Lerboristeria.com di consolidare la propria presenza nel panorama dell’erboristeria online. Oltre 80.000 clienti serviti e il 99,6% di recensioni positive rappresentano un indicatore concreto di soddisfazione.

Le classifiche “Migliori E-commerce d’Italia” 2021-2022 e 2022-2023 di Repubblica Affari & Finanza, realizzate con l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, hanno inoltre inserito Lerboristeria.com della Dottoressa Marina Multineddu tra le eccellenze della categoria “Bellezza e Salute – Cura della Persona”.

Insomma, dal consiglio iniziale fino alla consegna finale, il percorso segue una logica coerente: competenza professionale, qualità della selezione e attenzione al servizio si integrano in un sistema di lavoro orientato alla continuità e alla responsabilità.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.