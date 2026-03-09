Nuovi parcheggi in corso Appio Claudio: il progetto si ferma davanti alla curva

Potrebbero arrivare nuovi parcheggi in corso Appio Claudio, ma c'è un problema legato alla curva. Il consiglio della Circoscrizione 4 ha approvato la proposta di Carlo Morando che chiede di valutare l'aggiunta di nuovi posti auto in un tratto attualmente scoperto.

Una zona carente di parcheggi

La strada è comoda per raggiungere la Pellerina e soprattutto in primavera e in estate, quando viene attivata anche la piscina comunale all'aperto, la zona si riempie di torinesi che la raggiungono in macchina, vista la carenza di trasporti pubblici che servono il parco.

Attualmente la sosta è vietata nel tratto tra il civico 116 (all’altezza del circolo sportivo) e il civico 148 (immobile comunale in uso ai servizi di manutenzione), oltre che in prossimità di alcune intersezioni e nel tratto tra il civico 192 e via Pietro Cossa. La richiesta è di convocare i tecnici del comune per valutare il tracciamento delle strisce bianche tra il civico 116 e il 148.

Non si possono inserire parcheggi in curva

Il consiglio di Circoscrizione ha approvato la proposta all'unanimità ma la realizzazione potrebbe non essere così semplice. Come spiegato dal coordinatore alla Viabilità Marcello Badiali, il problema è la curvatura che compie la strada in quel punto. In teoria non è possibile mettere dei parcheggi dove c'è una svolta della strada, ma è anche vero che si tratta di una deviazione molto dolce. La decisione spetterà quindi ai tecnici, che dovranno stabilire quanto riferisce la normativa.

Difficoltà anche per le strisce pedonali

Inoltre, al civico 176 è presente un tennis club che, in alcuni orari, è molto frequentato e vede molti ragazzi uscire dal circolo e attraversare la strada per raggiungere i posti auto di fronte. La distanza delle prime strisce pedonali è piuttosto lontana. In quel punto, però, non è possibile realizzarle: servirebbe installare un semaforo, magari a chiamata per non rallentare troppo la circolazione ma rendere più sicuro l'attraversamento.