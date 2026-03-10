Si chiama Eric Bellini, 47 anni, originario di Moriondo, l'uomo ritrovato cadavere nella serata di ieri in un campo a Chieri. A fare la scoperta, un agricoltore che stava passando nella zona. Vicino a lui, anche la sua motocicletta.
La sua scomparsa risale allo scorso 5 luglio. Da quel momento, la famiglia aveva dato avvio alle ricerche, senza successo, fino alla tragica scoperta di ieri sera. Tra i canali utilizzati per cercare di ricostruire cosa fosse capitato al loro caro, si erano rivolti anche alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto".
Cronaca | 10 marzo 2026, 11:29
Chieri: il corpo recuperato in un campo è quello di Eric, motociclista di cui si erano perse le tracce da inizio luglio
L'uomo era scomparso il 5 del mese. Accanto al cadavere c'era anche la sua moto
