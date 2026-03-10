 / Cronaca

Chieri: il corpo recuperato in un campo è quello di Eric, motociclista di cui si erano perse le tracce da inizio luglio

L'uomo era scomparso il 5 del mese. Accanto al cadavere c'era anche la sua moto

Eric Bellini, l'uomo ritrovato cadavere nelle scorse ore in un campo (foto dal profilo Facebook di Chi l'ha visto)

Si chiama Eric Bellini, 47 anni, originario di Moriondo, l'uomo ritrovato cadavere nella serata di ieri in un campo a Chieri. A fare la scoperta, un agricoltore che stava passando nella zona. Vicino a lui, anche la sua motocicletta. 

La sua scomparsa risale allo scorso 5 luglio. Da quel momento, la famiglia aveva dato avvio alle ricerche, senza successo, fino alla tragica scoperta di ieri sera. Tra i canali utilizzati per cercare di ricostruire cosa fosse capitato al loro caro, si erano rivolti anche alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto". 

