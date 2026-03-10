I mezzi pesanti trasportano l'innovazione: accordo tra Iveco e I3P per un nuovo laboratorio per le start up

Un laboratorio tutto nuovo, per unire le forze tra Iveco e l'incubatore del Politecnico di Torino. E' il Beyond Lab, che si propone di sostenere i percorsi di innovazione delle start up nel settore dei mezzi pesanti (di recente passati dal mondo Stellantis a Tata Motors), ma non solo.



Sono aperte le candidature per chi vorrà presentare soluzioni e prospettive nuove, che siano in grado di "incrociare" le esigenze dei marchi appartenenti al Gruppo e dell'azienda nel suo insieme. Si comincia, con la prima call, da argomenti come i materiali innovativi, il designe e la sostenibilità, a rispondere a una delle maggiori emergenze del momento, non solo a livello automotive. Le proposte possono essere presentate fino al 20 aprile 2026 sul sito web di Beyond Lab.



“Siamo entusiasti di sostenere lo sviluppo degli ecosistemi delle startup, promuovendo le idee rivoluzionarie che ridefiniranno il futuro della mobilità sostenibile. La collaborazione con I3P su Beyond Lab accelererà il nostro approccio all'Open Innovation, creando una piattaforma strutturata per tecnologie innovative e innovazioni di livello industriale”, dice Marco Liccardo, chief technology & digital officer di Iveco Group.



Mentre Giuseppe Scellato, presidente di I3P, aggiunge: “Siamo onorati di lanciare un progetto di Open Innovation così ambizioso e di lungo termine con Iveco Group. La nuova piattaforma Beyond Lab diventerà un punto di riferimento per chi ha idee di valore e per coloro che sono in grado di trasformarle in realtà. I3P è pronta a catalizzare questo processo grazie a più di 25 anni di esperienza nel supportare sia le startup nella loro crescita, sia le grandi aziende nella loro evoluzione verso il futuro”.