La bella stagione porta in dote la riapertura dell’area giochi di piazza Mattirolo

Si concluderanno in primavera i lavori che garantiranno la riapertura dell’area giochi centrale di piazza Mattirolo, nel quartiere Madonna di Campagna. Il cantiere, che nei mesi scorsi era stato indicato come in chiusura entro l’inizio del 2026, richiederà ancora qualche giorno di attesa a causa delle condizioni meteo non favorevoli.

L’intervento rientra nel progetto Pnrr “Piu A15 - Manutenzione straordinaria delle aree limitrofe alle biblioteche civiche” e prevede la riqualificazione completa dell’area giochi, con nuove superfici antitrauma e la manutenzione delle strutture esistenti.

Cosa cambia

Gran parte delle lavorazioni è già stata completata. In particolare sono state rimosse e smaltite le vecchie pavimentazioni antitrauma, ormai non più conformi alle normative, mentre i giochi presenti nell’area sono stati revisionati con la sostituzione delle parti danneggiate e il trattamento conservativo delle strutture in legno.

Durante le verifiche tecniche è però emersa anche una criticità: uno dei giochi statici, a forma di veicolo, presentava problemi strutturali nei piantoni di ancoraggio e negli elementi inferiori di tenuta. Il manufatto è stato quindi rimosso e sostituito con un nuovo gioco realizzato in acciaio e resine plastiche.

La nuova pavimentazione

Risolto anche il nodo della posa della nuova pavimentazione antitrauma. Si tratta infatti di gomma colata in opera, una lavorazione che richiede temperature costantemente superiori ai cinque gradi per più giorni consecutivi. Condizioni che - hanno precisato da Palazzo Civico - hanno richiesto di posticipare l’operazione a questi giorni più caldi.

A ribadirlo è anche il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone: “Non c’è nessuna problematica particolare nel cantiere. I lavori stanno procedendo e tra poco sarà pronta anche l’area giochi”.