Sgominato traffico di cani di razza: la Polizia salva mamma e cuccioli malinois maltrattati

Negli scorsi giorni la Polizia di Stato è intervenuta all’interno di uno stabile abbandonato a Madonna di Campagna, dove vi era il sospetto che si trovassero rinchiusi dei cani destinati alla compravendita illegale. Grazie alla segnalazione sulla linea 112NUE da parte di alcuni residenti, insospettiti dal trasporto di alcuni cuccioli di razza all’interno del condominio da parte di due uomini, gli agenti hanno effettuato un accurato controllo all’interno del palazzo.

Degrado ed abbandono

L’immobile da quattro piani, si presentava in stato di completo abbandono, con masserizie varie accatastate nei locali e in condizioni fatiscenti. Al secondo piano gli operatori, facendosi largo con difficoltà fra gli ambienti invasi di sporcizia ed escrementi, hanno scorto in due differenti stanze sei cuccioli di malinois addormentati e la loro mamma. Quest'ultima era rinchiusa in una delle camere adiacenti, separata da loro, senza alcuna possibilità di uscita.

Denunciati

Nella palazzina è stato identificato un cittadino marocchino di 30 anni, che ha raccontato di essere il proprietario degli animali, e un suo connazionale estraneo ai fatti: entrambi sono risultati irregolari e inottemperanti all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. I cani sono stati tratti in salvo dagli operatori della Polizia di Stato. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale e, con la collaborazione di personale dell’ENPA, è stato riscontrato che mamma malinois era provvista di microchip e intestata a una persona residente in altra provincia. La coppia di stranieri è stata denunciata.