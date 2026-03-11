Nuova collaborazione con il Queyras: la scuola di musica di Fenestrelle si prepara al decollo

L’obiettivo è far decollare la scuola di musica di Fenestrelle attraversando il confine con la Francia per collaborare con il Queyras.

Inaugurato a settembre dello scorso anno, il Conservatorio di musiche, arti e tradizioni popolari occitane, della ‘Casa del Genio’, in via Umberto I 100, riceverà 45.000 euro dal progetto Interreg Alcotra, vinto assieme all’associazione MuisQueyras di Abriès. “L’assegnazione ci è stata comunicata a metà febbraio ed è una buona occasione per fare decollare la nostra scuola di musica” commenta il sindaco di Fenestrelle Michel Bouquet.

Il progetto prevede la collaborazione transfrontaliera di musicisti italiani e francesi, in modo da ampliare l’offerta didattica su entrambi i versanti delle Alpi per attività legate alla musica, alla lingua e alla cultura occitana: “Organizzeremo scambi tra i musicisti, masterclass e stage di musica d’insieme. Ma ci saranno anche corsi di ballo e di lingua” annuncia Luca Martin Poetto, che al Conservatorio di Fenestrelle si occupa dei corsi di lingua e cultura occitana e francese. Il fulcro del progetto è la cultura: “L’obiettivo è la valorizzazione dei nostri territori spesso considerati marginali ma che possiedono un patrimonio culturale immenso”.