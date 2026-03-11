“Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”: si parte il 21 marzo da Settimo Torinese

Il 21 marzo, alle 21.15, presso la chiesa di San Pietro, in piazza San Pietro in Vincoli, a Settimo Torinese, prenderà il via la XXXI stagione di Antiqua, la stagione di musica antica che tocca punti d’eccellenza del territorio piemontese e ligure. Il titolo dell’edizione 2026 sarà: “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”.

La partenza da Settimo Torinese, con il concerto dell’Accademia del Ricercare dedicato a Giuseppe Torelli (1658-1709) dal titolo “La Nascita del Concerto solista”, riconferma una collaborazione con il Comune che negli anni si è sempre più consolidata. Il notevole successo di pubblico e di critica avuto negli anni precedenti, oltre all’impegno dell’Amministrazione Comunale unito ad un sostanziale sostegno della fondazione ECM e ai contributi di Regione Piemonte Fondazione CRT e del Ministero dei Beni Culturali, permettono di continuare questa positiva esperienza con la produzione di concerti di musica classica di altissimo livello culturale dove si esibiranno alcuni tra i migliori artisti del panorama musicale europeo.

Antiqua 2026 rinnova il suo impegno nella valorizzazione del grande repertorio medievale, rinascimentale e barocco con una rassegna che si distingue per rigore filologico, profondità interpretativa ed eccellenza artistica. Promossa dall’Accademia del Ricercare, la stagione si configura come un percorso musicale di alto profilo, capace di coniugare ricerca storica e viva emozione sonora.

Protagonisti della rassegna saranno artisti di fama internazionale, interpreti che calcano i palcoscenici dei più prestigiosi festival europei e che portano con sé un’esperienza maturata nei principali centri della musica antica. Ensemble specializzati e solisti di riconosciuta autorevolezza offriranno al pubblico esecuzioni filologicamente consapevoli, animate da passione, virtuosismo e profonda sensibilità stilistica.

Antiqua 2026 non è soltanto una stagione concertistica, ma un laboratorio di cultura: un luogo d’incontro tra tradizione e contemporaneità, tra studio e interpretazione, tra memoria e presente. Ogni concerto sarà un viaggio nel tempo, capace di restituire al pubblico la straordinaria ricchezza espressiva di secoli di musica.

Con Antiqua 2026, l’Accademia del Ricercare conferma la propria missione: custodire, approfondire e trasmettere il patrimonio della musica antica, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza di ascolto intensa e autentica. Dal 24 al 30 luglio la rassegna ospiterà al suo interno, come sempre, il Corso Internazionale di Musica Antica, che si terrà anche quest’anno a Casalborgone, aperto a giovani talenti di tutto il mondo.