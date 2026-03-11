Torino e il Piemonte protagonisti dell'Unità d'Italia: appuntamento domenica a Palazzo Cisterna

Domenica 15 marzo a Torino si svolgerà la seconda edizione della rievocazione storica "Dal Drapo' al Tricolore" promossa dalla A.T. Pro Loco Torino con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e organizzata dal Comitato Manifestazioni Torinesi in collaborazione con l'Associazione Arma di Fanteria di Torino e il Coordinamento dei Gruppi Storici piemontesi.

La manifestazione intende ricordare in occasione della Giornata Nazionale dell'Inno, della Bandiera, della Costituzione, dell'Unità d'Italia, il ruolo e il percorso storico che hanno visto Torino Capitale e il Piemonte protagonisti della realizzazione dell'Unità d'Italia. "Ma questo evento - dice Italo Iuorio, presidente della A.T. Pro Loco Torino - intende anche valorizzare l'impegno del gran numero di Gruppi di Rievocazione Storica esistenti in Piemonte, un patrimonio culturale inestimabile, protagonista non solo della rievocazione di domenica 15 che si aggiunge ad altre iniziative istituzionali, ma che anticipa altre due manifestazioni importanti future che sono "Militaria Sabauda", rievocazione multiepocale della storia di Torino e la Festa del Piemonte di luglio".

Domenica alle ore 15, dal sagrato della Chiesa monumentale di San Filippo Neri in Via Maria Vittoria, partiranno i Gruppi e i Personaggi storici in costume che attraverseranno le vie del centro, daranno vita a suggestivi quadri viventi nei Giadini di Palazzo Cisterna in via Carlo Alberto e proseguiranno per Piazza Carignano davanti al primo Parlamento italiano per concludere la sfilata in piazza Carlo Alberto dove saranno proposte danze barocche e risorgimentali.