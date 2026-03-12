Piante malate, completata a Collegno la sostituzione dei pini al Villaggio Dora

Si è concluso l’intervento di sostituzione delle piante infestatesi dalla processionaria nel quartiere Villaggio Dora. I pini che erano stati rimossi perché colpiti dal parassita erano complessivamente 60; al loro posto l’Amministrazione comunale ha provveduto alla messa a dimora di 72 nuove piante, incrementando così il patrimonio arboreo della zona. 60 sono state riposizionate esattamente dove sono state tolte quelle infestate e altre 12 sono state piantumate nelle zone limitrofe all’intervento principale.

In particolare, lungo via Portalupi sono stati piantati 60 carpini neri, una specie latifoglia che non è soggetta alla processionaria.

«Lo avevamo detto, e abbiamo rispettato gli impegni presi: i pini infestati dalla processionaria erano 60, e 72 sono le piante messe a dimora nel quartiere di Villaggio Dora, di cui 60 carpini neri su via Portalupi. Essendo una specie latifoglia, il carpino non sarà soggetto a processionaria. Grazie alla competenza dei nostri tecnici, consegniamo ai collegnesi un verde pubblico sempre più resiliente e qualitativo», dichiarano il Sindaco Matteo Cavallone e l’Assessore all’ambiente Roberto Bacchin.

L’intervento rientra nel più ampio programma di manutenzione e rinnovo del verde urbano promosso dall’Amministrazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale degli spazi pubblici e rendere il patrimonio arboreo cittadino più sano, sicuro e resiliente ai cambiamenti climatici e alle fitopatie.