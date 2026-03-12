Giornata nazionale di mobilitazione dei rider Glovo e Deliveroo: sabato 14 marzo presidio al Burger King di via Verdi

Nella giornata di sabato 14 marzo i rider di Glovo e Deliveroo si mobiliteranno in tutta Italia contro il sistema di precarietà a cui sono sottoposti e per chiedere a gran voce salario dignitoso, stabilità, diritti e tutele.

A Torino l’appuntamento è per sabato 14 marzo a partire dalle 17:30 di fronte al Burger King di via Verdi (angolo via Sant’Ottavio): si alterneranno interventi di lavoratrici e lavoratori rider che porteranno in piazza testimonianze e rivendicazioni.

L’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, resa nota nelle ultime settimane, conferma lo sfruttamento dei rider denunciato, nelle piazze e nei tribunali, da anni dalla CGIL e dal NIDIL CGIL: un sistema di sfruttamento invisibile ai più, basato su paghe basse, sistemi di pagamento a cottimo e tutele insufficienti.

Quanto emerso rappresenta un’occasione importante per attuare un cambiamento concreto nel settore del food delivery. Proprio per questo, la mobilitazione punta a chiedere l’aumento immediato delle paghe attraverso il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con l’applicazione del Contratto nazionale Merci e Logistica, il riconoscimento dei diritti fondamentali tra cui ferie, permessi, malattia e infortuni retribuiti, oltre a maggiori garanzie su salute e sicurezza sul lavoro.