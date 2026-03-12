La stagione riparte al Lago Iceberg: 45 pescatori e oltre 500 trote nel primo weekend

Una decina di tavoli occupati per il picnic e 45 pescatori provenienti da diverse zone delle province di Torino e Cuneo. Nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 marzo è partita la stagione del Lago Iceberg di Villar Perosa. La gestione del bacino, così come del parco circostante, è stata da poco riaffidata all’A.s.d. Villarese che se ne occupa dal 2011.

“Sabato si è svolta la prima gara del campionato sociale di pesca alla trota. I pescatori iscritti erano 45 e sono state pescate oltre 500 trote, per un totale di 155 chilogrammi” racconta Fabrizio Mongano, presidente dell’associazione. Il giorno successivo è stata aperta invece la pesca libera con sistema a buoni per le trote e la pesca no kill per carpe e storioni.

“Nel fine settimana grazie al buon tempo ci sono stati anche picnic nel parco. Abbiamo contato una decina di tavoli” spiega Mongano.

Nei prossimi giorni l’associazione attrezzerà il Lago dei punti di raccolta dei rifiuti: “L’obiettivo è di aver allestito tutti i settori per la raccolta differenziata entro la settimana di Pasquetta, quando prevediamo un maggior afflusso di fruitori del parco”.

Il Lago è aperto dal giovedì al lunedì, dalle 8,30 alle ore 18.