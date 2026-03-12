 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 12 marzo 2026, 12:09

Rivoli: chiusa la collaborazione con Circolo dei lettori, Maison Musique è pronta per dare di nuovo spettacolo

Il sindaco Errigo: “Stiamo lavorando a un progetto che entro il 2026 potrà rilanciare l’offerta musicale”

La Maison Musique di Rivoli

Chiusa la stagione del Circolo della Musica, la  Maison Musique si prepara per una nuova "missione", sotto il segno di quella che era la sua funzione originale. 

"Il rapporto con il Circolo dei lettori si è concluso perché è terminata la concessione - conferma il sindaco di Rivoli, Alessandro Errogo-. Il Circolo non ha voluto rinnovare, ma è una decisione che comprendiamo: negli ultimi anni si faticava a poter offrire una certa programmazione e a far sì che potesse essere un luogo di aggregazione”.

Facciamo diventare anche questa un’opportunità con una finalità - conclude il primo cittadino-. Maison Musique continuerà a essere un luogo di aggregazione, di musica e di spettacolo. Stiamo lavorando a un progetto che manterrà quella destinazione d’uso e che entro il 2026 potrà rilanciare l’offerta musicale di quello che era il mattatoio della città”. 

Chiara Gallo

