La mensa come leva del bilancio di sostenibilità aziendale

Oggi questa visione è superata. In un contesto in cui la responsabilità sociale d’impresa è diventata una scelta strategica, la mensa può trasformarsi in uno strumento concreto, visibile e misurabile per migliorare il bilancio di sostenibilità di un’organizzazione. Infatti, offrire un pasto significa anche creare un’esperienza coerente con i valori aziendali e capace di generare un impatto positivo e tangibile.

Sempre più aziende scelgono di investire in modelli di ristorazione capaci di generare valore reale per le persone, l’ambiente e il territorio. Partner specializzati come Felsinea Ristorazione integrano questo approccio sin dall’origine del servizio, trasformando la mensa in uno strumento strategico di sostenibilità, capace di comunicare l’impegno dell’impresa in modo quotidiano e tangibile.

Perché la mensa aziendale è una leva ESG (e non solo un benefit)

Vedere la mensa solo come un benefit per i dipendenti è limitante. In realtà è uno strumento concreto per intervenire sulle tre dimensioni della sostenibilità, riassunte nell’acronimo ESG (Environmental, Social, Governance).

A differenza di molte altre iniziative, la pausa pranzo è un appuntamento quotidiano, uno spazio fisico e relazionale in cui i valori aziendali possono tradursi in gesti concreti e diventare un’esperienza vissuta da tutti i collaboratori.

All’interno, si traduce in un’azione concreta di employee care, migliorando il benessere, la salute e la soddisfazione del personale. All’esterno, le scelte operate nella gestione della mensa influenzano positivamente l’intera filiera produttiva e la comunità locale, premiando fornitori virtuosi e sostenendo l’economia del territorio. In questo modo, la mensa diventa un ecosistema che amplifica l’impegno dell’azienda ben oltre i suoi confini.

Ambiente: come la ristorazione contribuisce agli obiettivi climatici

L’impatto ambientale della produzione alimentare è un tema centrale nelle strategie di sostenibilità. Infatti, una gestione consapevole della mensa aziendale può contribuire in modo significativo a raggiungere gli obiettivi climatici. Il primo fronte di azione è la riduzione degli sprechi alimentari. Per questo, attraverso una pianificazione attenta dei menu, il monitoraggio delle eccedenze e la sensibilizzazione dei commensali, è possibile minimizzare il food waste, una delle principali fonti di emissioni di gas serra.

Un altro punto fondamentale è la scelta delle materie prime. Infatti, privilegiare prodotti locali e stagionali, provenienti da una filiera corta o a Km 0, garantisce freschezza e qualità nutrizionale, abbattendo le emissioni di CO₂ legate al trasporto. Questo approccio si completa con l’adozione di packaging compostabile o riutilizzabile per l’asporto, l’ottimizzazione della logistica per le consegne e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nelle cucine, creando un circolo virtuoso a basso impatto ambientale.

Sociale: benessere, inclusione e salute a tavola

La dimensione sociale della sostenibilità trova nella mensa aziendale un’applicazione immediata e potente. Offrire pasti bilanciati, diversificati e studiati da nutrizionisti significa investire direttamente sulla salute e sul benessere dei propri dipendenti. Inoltre, un’alimentazione corretta migliora la concentrazione, l’energia e l’umore, con ricadute positive sulla produttività e sul clima aziendale.

Ma l’impatto sociale va oltre l’aspetto nutrizionale. Infatti, una mensa moderna deve essere un luogo di inclusione, capace di rispondere alle esigenze di tutti. Questo significa garantire alternative valide per chi segue diete etiche, come quella vegetariana o vegana, rispettare le necessità legate a precetti religiosi e, soprattutto, gestire con la massima attenzione le diete sanitarie per persone con allergie, intolleranze o patologie specifiche. La pausa pranzo diventa così un momento di condivisione serena, dove le relazioni umane intorno al cibo rafforzano il senso di appartenenza e la cultura aziendale.

Governance e reporting: come integrare la mensa nel bilancio di sostenibilità

Perché l’impegno sia credibile, deve essere misurabile. Per questo, la gestione della mensa offre dati preziosi da integrare nel bilancio di sostenibilità, rafforzando la dimensione della Governance. Tutto parte dai criteri di scelta dei fornitori: selezionare partner che operano in modo etico, trasparente e che possono garantire la tracciabilità delle materie prime è un atto di responsabilità che qualifica l’intera catena del valore.

È possibile definire KPI (Key Performance Indicator) misurabili e specifici, come la quantità di CO₂ risparmiata grazie agli acquisti a filiera corta, la percentuale di spesa destinata a prodotti biologici o certificati, il volume di rifiuti ridotto o il tasso di soddisfazione dei dipendenti. Questi dati, concreti e verificabili, possono essere inseriti nel report di sostenibilità (CSR), fornendo agli stakeholder una prova tangibile dell’impegno aziendale e trasformando le dichiarazioni di intenti in risultati documentati.

Da centro di costo a leva reputazionale

Quando un’azienda trasforma la propria mensa in un progetto di sostenibilità, smette di considerarla un centro di costo e inizia a vederla come una potente leva reputazionale. In questo modo, diventa un elemento distintivo nel dialogo con tutti gli stakeholder, dai clienti agli investitori, dimostrando un impegno che va al di là del core business. Infatti, il valore “intangibile” di un’esperienza positiva e consapevole a tavola si traduce in benefici molto concreti.

Una mensa di qualità, attenta all’ambiente e alle persone, è uno strumento di employer branding, capace di attrarre nuovi talenti e aumentare la retention del personale esistente. Inoltre, migliora la qualità percepita del welfare aziendale e rafforza l’immagine di un’organizzazione che si prende cura delle proprie persone e del pianeta in cui opera, un pasto alla volta.













