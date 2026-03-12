Stellantis spegne 50 candeline per il Centro Sicurezza di Orbassano: ogni anno sono oltre mille le vetture messe alla prova

Cinquant'anni di storia, fatta nel segno della sicurezza di chi sale a bordo di un mezzo Stellantis e realizzata a ritmi di mille prove all'anno su vetture, veicoli commerciali e componenti vari. E' stato un momento di celebrazioni, quello che si è consumato nelle scorse ore ad Orbassano, presso il Centro Sicurezza, alla presenza del direttore operativo per l'Europa allargata, Emanuele Cappellano.

Tutto cominciò nel 1976

Fondato nel 1976, il Centro Sicurezza ha costantemente evoluto le proprie competenze attraverso ricerca avanzata e innovazione e oggi rappresenta un punto di riferimento dell’ecosistema ingegneristico di Stellantis, nonché una struttura riconosciuta a livello internazionale per lo sviluppo della sicurezza dei veicoli e per i crash test. Con una superficie complessiva di 110mila metri quadri e oltre 100 dipendenti che lavorano su due turni, il Centro Sicurezza è dotato di 4 piste di prova con 4 punti di impatto, in grado di realizzare fisicamente e attraverso la simulazione virtuale fino a 1.000 prove all’anno su vetture, veicoli commerciali e i loro componenti. Il traguardo tagliato di recente parla di 24mila crash test. I modelli esaminati a Orbassano possono essere certificati come conformi a oltre 175 standard tecnologici e di sicurezza internazionali, inclusi anche i mercati che operano in regime di autocertificazione.

Cappellano: "Missione salvaguardia e sicurezza"

"Oggi ci troviamo a celebrare i primi 50 anni di attività di una struttura che ha dedicato la propria missione alla salvaguardia e al miglioramento della sicurezza dell’auto e della protezione delle persone. Un esempio di eccellenza nella ricerca e nell’innovazione, che continua a definire gli standard all’interno di Stellantis e nell’intero settore”, ha commentato Cappellano.

Il Centro Sicurezza di Orbassano fa parte di un sistema integrato e globale di ingegneria e testing che include gli altri Centri di Sicurezza presenti a Belchamps, in Francia, Chelsea, in Michigan e Betim, in Brasile.